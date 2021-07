“J’en ai rêvé plusieurs fois, je savais qu’une fois cela arriverait”

07/11/2021

Le à 11:02 CEST

Léo Messi Il ne pouvait ni ne voulait cacher son extrême bonheur après avoir remporté son premier titre avec l’Argentine. Après avoir soulevé la Copa América, le capitaine de l’albiceleste a reconnu que « j’avais besoin de me débarrasser de mon épine pour pouvoir réaliser quelque chose avec le & rdquor; et a admis que « le bonheur que je ressens est une folie inexplicable & rdquor ;. “Plusieurs fois j’ai dû partir triste, mais je savais qu’une fois ça arriverait. Il n’y avait pas de meilleur moment, gagner au Brésil et au Brésil & rdquor;, a déclaré le ’10’.

“j’en ai rêvé plusieurs fois. J’ai pensé à ma famille, à mon père, à mes frères. Plusieurs fois, nous avons dû souffrir ; ils le vivent comme moi & rdquor;, un Messi a ajouté que “J’ai beaucoup fait confiance à ce groupe, qui est devenu très fort depuis la dernière Copa América, où beaucoup de bonnes choses ont été vues & rdquor ;. « Ils ont été enfermés pendant de nombreux jours, sans pouvoir voir les nôtres, mais l’objectif était clair. On nous l’a donné, on pourrait être champions et le bonheur est immense& rdquor;, a-t-il insisté.

Le meilleur joueur, l’attaquant le plus remarquable et le meilleur buteur du tournoi, qui n’avait qu’à remporter le titre de MVP de la finale, a estimé que « nous ne sommes toujours pas au courant de ce que nous avons vraiment fait au-delà d’être champions & rdquor ;. « Maintenant, nous sommes très heureux de célébrer, mais ce sera un match qui restera dans l’histoire& rdquor;, a déclaré après le match très difficile contre la ‘canarinha’. Il était également ambitieux en vue de la Coupe du monde au Qatar : « Chaque fois que vous gagnez, vous devez profiter de l’épaulé-jeté. J’ai dit à mes coéquipiers qu’ils sont l’avenir de l’équipe nationale et je ne me suis pas trompé& rdquor ;.

En attendant le renouvellement avec le Barça, Leo a terminé ses déclarations en faisant l’éloge de Scaloni. « C’est tout à son honneur, pour ce qu’il a fait et ce qu’il a construit. Je pense que cela fait trois ans qu’il a commencé son processus, qui n’a cessé de grandir. Il a su constituer un groupe spectaculaire, un groupe gagnant. Mérite la reconnaissance. L’Argentine n’a pas été championne d’Amérique pendant longtemps et aujourd’hui nous y sommes parvenus grâce à lui & rdquor;, a-t-il déclaré.