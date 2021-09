Jen Bethune à propos de la recherche de la camionnette de Gabby Petito : « J’ai des frissons »

Le blogueur de voyage qui a trouvé Gabby Petito véhicule abandonné a raconté l’expérience lors d’une apparition lundi sur Fox News, affirmant que cela lui avait donné des “frissons”.

« La raison pour laquelle nous avons remarqué la camionnette, c’est parce que nous sommes de Floride et que la camionnette avait des plaques d’immatriculation en Floride, et nous voulions nous arrêter et dire« Bonjour » » 22 ans Jen Béthune a déclaré dans une interview matinale avec Ainsley Earhardt de sa rencontre du 27 août. “Mais la camionnette était très sombre, fermée, ne ressemblait à aucune activité – alors nous avons fini par continuer à conduire.”

Plus tard dans la semaine, Bethune a déclaré: “J’ai regardé cette notification qui disait que quelqu’un m’avait tagué dans cette histoire, et l’histoire disait:” Si vous étiez dans les Tetons le 27 août, veuillez regarder vos images, regardez votre photos, c’est comme leur dernière localisation connue et possible, et j’ai donc eu des frissons dans tout le corps et j’ai couru directement vers mon ordinateur portable, j’ai récupéré mes images GoPro, et voilà, la camionnette de Gabby était là-bas.

Bethune a repéré la camionnette dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming, deux jours après que Petito, 22 ans, a contacté sa famille pour la dernière fois par FaceTime. Elle est partie avec son copain de 23 ans Brian Blanchisserie, pour un voyage à travers le pays le 2 juillet. Cependant, Laundrie est rentré seul le 1er septembre chez lui à North Port, en Floride. Petito a été porté disparu 10 jours plus tard, et des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de Laundrie lundi.

Les autorités ont découvert dimanche un corps correspondant à la description de Petito dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Une autopsie est prévue mardi.

Regardez ci-dessus via Fox News.

