J’en fais plus pour Trump qu’ils ne l’ont fait ⋆ .

La semaine dernière, nous avons rapporté que la présidente du GOP, Ronna McDaniel, s’est fièrement vantée mercredi dernier dans un tweet que le GOP a « doublé notre soutien LGBTQ au cours des 4 dernières années, et nous continuerons à développer notre grande tente en soutenant des mesures qui favorisent l’équité et équilibrer les protections pour les Américains LGBTQ et ceux qui ont des croyances religieuses profondément ancrées. »

AZ State Sen Wendy Rogers (R), qui aide à superviser le seul audit médico-légal de l’élection présidentielle de 2020 du pays actuellement en cours dans le comté de Maricopa, était l’un des nombreux républicains à critiquer le tweet.

La citation de Rogers a tweeté McDaniel et lui a dit d'”arrêter” et a ajouté: “Nous ne voulons pas que les hommes jouent dans les équipes sportives des filles et la castration des enfants. Ronna doit ajuster cet horrible message insensé ou démissionner.

Le tweet de la citation de Rogers a attiré l’attention du journaliste Sam Dorman de Fox News qui l’a inclus dans un article intitulé “La présidente du GOP, Ronna McDaniel, fait face à une réaction des deux côtés après avoir célébré le mois de la fierté”.

Partageant une réimpression Yahoo de l’article de Dorman dans un tweet, Rogers a suggéré que ce n’était pas seulement lui qui avait probablement vu sa réponse à McDaniel.

« Apparemment, j’ai ébouriffé quelques plumes au RNC. Je me fiche de ce que pense le RNC. Ils ne m’ont pas aidé à être élu et ils agissent de plus en plus comme des démocrates tous les jours, de toute façon », a déclaré Rogers dans le tweet.

Rogers a expliqué: “Je fais plus pour le président Trump qu’ils ne l’ont fait de toute façon.”

Jeudi dernier, le fil Twitter de Maricopa Arizona Audit a déclaré que « Au 2 juin, nous avons dépassé le dépouillement de plus de 60 % des bulletins de vote. L’audit continue !

Dans un tweet le lendemain, le compte explique la différence entre un audit régulier et un audit médico-légal.

« Un audit régulier cherche à confirmer que les procédures ont été suivies et que les résultats sont exacts, mais ne prend pas en compte toutes les transactions. Un audit médico-légal utilise des techniques pour découvrir les erreurs, les fraudes potentielles et peut être utilisé dans le cadre de procédures judiciaires », expliquent-ils.

