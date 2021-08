Jen Kiggans joue la carte du genre alors que le soutien augmente pour l’adversaire, America First Jarome Bell ⋆ 10z viral

La sénatrice de l’État de Virginie et candidate au Congrès de 2022, Jen Kiggans, a recouru à jouer la carte du genre dans sa course primaire du 2e district du GOP contre l’Amérique First conservateur Jarome Bell, se liant aux femmes républicaines déjà au Congrès et appelant les électeurs à mettre une candidate sur le billet pour envoyer à Washington un « appel au réveil ». Le soutien à Bell a commencé à gonfler au fur et à mesure que la course a commencé, soutenu par un flot de soutiens de haut niveau de la part de conservateurs de renommée nationale, dont le général Michael Flynn, qui a exprimé son soutien à Bell lors d’un récent événement de campagne à Virginia Beach.

Jouant la carte du genre dans un récent e-mail de collecte de fonds envoyé aux partisans, Kiggans a tenté de lier sa campagne au nombre record de femmes républicaines actuellement au Congrès, remarquant que «ce parti ne faisait que commencer» et disant aux lecteurs que si le Le GOP doit reprendre le 2e arrondissement et la Chambre des représentants en 2022, ils ont besoin d’une femme pour faire le travail.

“Le saviez-vous?” L’e-mail de Kiggans demande au lecteur : « Le nombre de femmes républicaines à la Chambre des représentants atteint actuellement un record ! Trente-deux femmes républicaines au Congrès. Mais cette fête ne fait que commencer.

«Ma campagne est l’une des meilleures courses à gagner si nous voulons reprendre la maison. Sur les 15 sièges à la Chambre renversés par le GOP en novembre 2020, 11 ont été renversés par des femmes républicaines. Les républicains cherchent à poursuivre la tendance à reprendre la Chambre et à retirer Nancy Pelosi en tant que présidente », poursuit le courrier électronique de Kiggan, associant sa campagne à la maternité avant de se qualifier de conservatrice de longue date. Malgré ses prétentions au conservatisme de toute une vie, depuis son arrivée à Richmond, Kiggans a soutenu plusieurs éléments clés du gouverneur de Blackface Ralph Northam et du programme radical des démocrates, souvent enracinés dans des idées de gauche entourant les sexes.

Peu de temps après son arrivée à Richmond pour commencer son mandat de sénatrice de l’État, Kiggans, qui s’est présentée comme conservatrice, s’est jointe aux démocrates et aux féministes de la troisième vague pour exprimer le vote décisif en faveur de la ratification par la Virginie du soi-disant amendement pour l’égalité des droits. . Malgré le potentiel de ramifications constitutionnelles massives causées par sa ratification, Kiggans a déclaré lors d’un discours au sol que l’amendement sur l’égalité des droits est nécessaire, en raison de sa valeur symbolique apparente.

Kiggans s’est également joint à l’extrême gauche axée sur le genre en votant pour étendre la législation sur les «crimes haineux» et la lutte contre la discrimination afin d’inclure l’identité de genre et l’orientation sexuelle, y compris un vote en faveur de la «Virginia Values ​​Act», que les chefs religieux et les experts juridiques avertissent qu’il criminalise le christianisme au nom du politiquement correct et du progressisme de gauche.

Portant son alliance avec le lobby LGBT et la gauche axée sur le genre vers de nouveaux sommets, Kiggans, qui vante son expérience en tant qu’infirmière praticienne pendant la campagne électorale, a voté contre même la plus simple des sciences médicales, s’alignant sur les démocrates en votant pour exiger de l’État l’officier d’état civil de délivrer de nouveaux certificats de naissance aux personnes se déclarant transgenres, le nouveau certificat reflétant le sexe de leur choix.

Alors que la course du 2e district du GOP démarre avant la primaire de juin 2022, Kiggans, qui bénéficie du soutien de l’establishment politique, affrontera une étoile montante du mouvement America First, Jarome Bell, pour le droit d’affronter le démocrate sortant. Elaine Luria, dont les points de discussion et le matériel de campagne Kiggans ont été accusés de plagiat.

Depuis le lancement de sa campagne, Bell a attiré le soutien d’activistes de la base et de patriotes de renommée nationale, recevant les approbations du général Michael Flynn, de la championne de l’audit de l’Arizona Wendy Rogers, du député faucon frontalier et champion de l’intégrité électorale Paul Gosar, et bien d’autres, dont le sénateur de l’État de Virginie. Amanda Chase, qui a été à l’avant-garde de l’intégrité électorale et des efforts en faveur du 2e amendement dans le Commonwealth.

Chase a appelé Kiggans lors d’un récent événement Jarome Bell pour le Congrès tenu à Virginia Beach, déchirant la sénatrice pour avoir refusé de se battre pour la liberté d’expression lorsqu’elle a quitté le Sénat alors que les démocrates et les membres de l’establishment du GOP ont voté pour censurer Chase pour son soutien au président Donald Trump et les efforts d’intégrité électorale. “Jen Kiggans a quitté le sol et m’a permis d’être censuré”, a déclaré Chase. “Elle ne s’est pas levée et ne s’est pas battue pour le 1er amendement.”

De plus, Chase a souligné le refus de Kiggans de voter sur un projet de loi parrainé par Chase qui aurait empêché les employeurs de Virginie de forcer leurs employés à accepter le vaccin expérimental contre le COVID-19. “Lorsque j’ai présenté mon projet de loi devant le comité sénatorial de la santé et de l’éducation, auquel siège le sénateur Kiggans, elle s’est abstenue de voter”, a déclaré Chase à la foule de partisans de Bell entassés dans le lieu de l’événement.

« Nous n’avons pas besoin que les républicains s’éloignent des problèmes qui sont importants pour le peuple ! » a déclaré Chase, implorant les électeurs de soutenir Jarome Bell et ses collègues conservateurs d’America First.