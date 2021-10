Jen MacLean, vétérinaire de l’IGDA et d’Amazon, rejoint Xbox

Jen MacLean a rejoint Xbox en tant que directeur général des partenariats avec les créateurs de jeux de la société.

MacLean a révélé la nouvelle dans un article sur LinkedIn, ajoutant qu’elle dirigeait désormais l’équipe dont le travail consiste à amener des tiers à l’écosystème de jeux de Microsoft.

Auparavant, elle était à la tête du développement commercial mondial pour les studios de jeux de petite et moyenne taille chez Amazon Web Services depuis avril 2019, après presque deux ans en tant que directrice exécutive de l’International Game Developers Association (IGDA). Avant cela, elle a occupé des postes de direction dans l’activité jeux de Comcast, 38 Studios et StoryArc Media.

Elle est toujours membre du conseil d’administration de la Fondation IGDA.

« En tant que directeur général des partenariats avec les créateurs, je dirige l’équipe responsable du développement commercial des tiers et de la gestion des comptes sur les plates-formes Xbox », a écrit MacLean.

« Et en tant que joueur de longue date, je ne peux pas imaginer une meilleure façon d’aider les développeurs du monde entier à créer les meilleures expériences et constructions pour les joueurs. »

Microsoft a récemment embauché le vétérinaire de Valve, Kim Swift, pour diriger également son activité de jeux en nuage.

