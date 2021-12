Jen Majura d’Evanescence partage la vidéo des coulisses de la tournée américaine

ÉVANESCENCE guitariste Jen Majura a partagé une série de vidéos présentant des images des coulisses de la tournée américaine actuelle du groupe avec TEMPÊTE HALES. Le trek a débuté le 5 novembre à Portland, dans l’Oregon, et se poursuivra jusqu’au 18 décembre à Worcester, dans le Massachusetts.

Majura écrit dans un message accompagnant le Youtube sortie de sa dernière vidéo : « Je tiens à préciser que ce n’est PAS officiel [EVANESCENCE] contenu et juste l’expérience « d’être en tournée » à travers les yeux de Jen. »

Majura, un « demi-asiatique vivant en Allemagne » autoproclamé, a rejoint ÉVANESCENCE en août 2015 en remplacement de Terry Balsamo.

En 2019, ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee dit qu’elle était heureuse d’avoir Majura dans le groupe. « Elle a beaucoup ajouté à nos concerts parce qu’elle est chanteuse », Amy expliqué. « Cela a été une chose vraiment géniale d’avoir des choeurs en direct pour la première fois. Je suis un fan des vocaux superposés, et que cela soit mieux représenté lors de notre émission a été une percée intéressante pour moi. Et aussi, elle est tout simplement géniale Elle a une bonne attitude, une personnalité amusante, très engageante et tueuse sur scène, donc elle a été un ajout amusant à notre famille. Et bien sûr, c’est génial d’avoir une autre fille dans le groupe pour la première fois. «

Majura a sorti deux albums solo à ce jour, 2014’s « Jen Majura » et 2017 « InZENity ».

Plus tôt cette année, ÉVANESCENCE publié « La vérité amère », son premier album en 10 ans, que le Los Angeles Times ont appelé leurs « chansons les plus féroces à ce jour ». Le dernier single, « Mieux sans toi », était ÉVANESCENCEpremier titre du Top 10 Rock Radio en dix ans, et précédent single « Utiliser ma voix » a été nominé pour le « Meilleur rock » au MTV Video Music Awards. C’était la deuxième année consécutive que ÉVANESCENCE avait décroché une nomination dans la catégorie « Meilleur rock », ainsi que la deuxième année consécutive qu’ils étaient le seul acte féminin nominé dans la catégorie.



