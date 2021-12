Jen Psaki a fermé Shouting Today – L’Africain Simon Ateba

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki fermé à plusieurs reprises le correspondant de Today News Africa Simon Ateba alors qu’il tentait de crier des questions sur les cas Omicron en Afrique du Sud.

Au cours du briefing de jeudi, Ateba a commencé à crier une question relative aux restrictions de voyage et aux taux de cas en Afrique du Sud, où la variante Omicron a été signalée pour la première fois, après que Psaki ait appelé un autre journaliste.

« Laissez-la finir. Laissez-la finir », a déclaré Psaki au-dessus des cris d’Ateba, puis d’un geste, a ajouté: « Monsieur. Monsieur, elle posait une question.

Quelques instants plus tard, Ateba a recommencé à crier et Psaki lui a dit « Simon, j’ai répondu à une question à ce sujet », et quand Ateba a persisté, Psaki lui a dit : « Ce n’est pas efficace de crier sur vos collègues ici. Laissons Patsy poser la question.

Ateba a également essayé de demander à nouveau lorsque Psaki est parti, ce qu’elle a ignoré.

Psaki est connu pour fermer et réprimander les journalistes qui crient sur les autres, des cris qui émanent généralement du fond de la salle. Elle répond parfois aux questions criées à la fin du briefing.

Ateba a peut-être été enhardi par le fait qu’il a réussi à poser une question imprévue la veille. Lors du briefing de mercredi, Psaki a appelé un autre journaliste, mais Ateba a appelé et a demandé au Dr. Antoine Fauci de lui répondre.

MONSIEUR. ATEBA : Dr Fauci, avec tout le respect que je vous dois, il n’y a aucun cas de COVID – de cas Omicron au Zimbabwe, en Namibie, au Lesotho, au Mozambique. Qu’est-ce qui a justifié l’imposition d’une interdiction de voyager aux pays qui n’ont aucun cas de la variante Omicron ? DR. FAUCI : Vous savez, c’est une très bonne question et une question importante, et nous avons eu du mal avec ça. Mais nous voulions voir si nous pouvions attendre le temps temporairement. J’espère donc que cela sera réglé et levé avant qu’il n’ait un impact significatif sur votre pays.

Fauci a également dû passer à autre chose alors qu’Ateba continuait de crier des suivis.

