Jen Psaki a récemment expliqué à quoi ressemblait sa relation hors caméra avec Peter Doocy ⋆ .

in

Donald Trump a eu plusieurs attachés de presse différents pendant son mandat. Et Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders et Kayleigh McEnany ont tous eu des moments litigieux avec la presse.

[Photo by MANDEL NGAN/. via .]

Jen Psaki, l’attachée de presse de Joe Biden, gère les choses d’une manière très différente. Contrairement à Team Trump, elle organise des briefings presque quotidiens. Et elle est beaucoup plus courtoise envers les journalistes.

Il y a cependant une chose entre elle et Peter Doocy. Ses réponses au journaliste de Fox deviennent souvent virales. Mais Psaki a récemment expliqué qu’elle et Doocy avaient une relation parfaitement cordiale.

Mediate a demandé à Psaki: «Donc, Doocy vous a félicité, vous et le président, d’être prêts à répondre à des questions difficiles, a déclaré que vous dirigez une salle d’information sur la pression artérielle à très basse pression et a félicité votre photo de presse pour sa réactivité. Que voudriez-vous dire à Peter Doocy ?

L’attaché de presse a répondu : « Vous savez, je dirais que les gens ne voient pas cela tous les jours, mais nous reconnaissons pleinement Peter Doocy comme – et de nombreux journalistes, n’est-ce pas ? Ils font leur travail et travaillent au nom des organisations médiatiques qu’ils représentent et posent, parfois ce sont des questions difficiles. Parfois, ils ont un penchant pour eux.

Psaki a poursuivi: “J’ai également trouvé que mes engagements avec lui étaient entièrement professionnels. C’est quelqu’un qui s’engage avec notre personnel, évidemment, dans la salle de briefing, mais aussi au-delà de la salle de briefing. »

Lien source