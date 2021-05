Jen Psaki affirme que vous ne voyez pas ce que vous pensez être avec la hausse des prix de l’essence – RedState ⋆ .

Si vous avez vérifié la pompe à essence et remarqué la hausse des prix alors que nous arrivons au week-end du Memorial Day, ne vous inquiétez pas. Selon Jen Psaki, vous ne voyez vraiment pas ce que vous pensez voir. Ne faites pas attention à l’évidence de vos propres yeux.

Selon Psaki, ces hausses de prix que vous voyez ne sont vraiment pas si mauvaises – et certainement pas la faute de Joe Biden.

De la Colline :

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi que les prix du gaz se sont “stabilisés” et les ont défendus comme “bien conformes” aux dernières décennies, car ils ont atteint les prix les plus élevés depuis 2014 avant le week-end du Memorial Day. “Alors que les Américains prennent la route, ils paient moins en termes réels pour l’essence qu’ils ne l’ont fait en moyenne au cours des 15 dernières années – et ils paient à peu près le même prix qu’en mai 2018 et mai 2019”, a déclaré Psaki dans une déclaration. «Alors que les prix ont augmenté par rapport aux creux de l’année dernière – alors que la demande a considérablement chuté – les prix à environ 3 $ le gallon sont toujours bien en ligne avec ce qu’ils ont été au cours des dernières décennies», a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé qu’ils se sont « stabilisés », en partie grâce à « la réponse agressive et pangouvernementale de l’administration à la fermeture sans précédent de ce pipeline ».

Qu’ont-ils fait exactement, à part ne pas nous dire pendant des jours qu’une rançon avait été payée ? Je suis sûr que cette augmentation des prix n’a rien à voir avec les politiques anti-énergétiques de Biden et faire des choses comme la fermeture du pipeline Keystone XL.

Traduire et effacer tout le spin de sa réponse ? Les prix du gaz sont au plus haut depuis 2014, quand nous avons eu affaire à Obama/Biden. Alors oui, Jen Psaki en « termes réels », nous payons plus cher, et nous pouvons le sentir à chaque fois que nous faisons le plein.

En effet, ils se situaient en moyenne à 2,40 $ fin janvier et sont maintenant en moyenne de 3,04 $ à l’échelle nationale, selon AAA. Je peux faire le calcul à ce sujet, tout comme la plupart des Américains, Joe Biden et Jen Psaki, et tous les discours sur les moyennes au cours des 15 dernières années ne rendent pas cela meilleur. Ils ont commencé à monter bien avant la cyberattaque du pipeline. Il y a un an, la moyenne était de 1,972 $

Bien que l’on puisse soutenir que le nombre d’il y a un an était dû à une baisse de la demande en raison de la pandémie, la moyenne a augmenté de plus de soixante cents depuis l’arrivée de Biden. Parce que les gens ont été enfermés dans de nombreux endroits pendant si longtemps, ils sont ‘ne laissez pas les prix les maintenir, et donc, certains des experts sont également préoccupés par le fait que l’offre est limitée par endroits en raison de la demande ce week-end et pendant l’été.

Voici où se situent actuellement les moyennes des prix à travers le pays, afin que vous puissiez vérifier comment votre région se porte par rapport au reste du pays.

Prix ​​du gaz, moy. à travers le pays, de AAA: pic.twitter.com/tKozGToX8U – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 29 mai 2021

En termes réels, l’Américain moyen a payé 28 $ pour remplir son réservoir de carburant de 12 gallons au cours de la dernière semaine au pouvoir de Trump. Aujourd’hui, l’Américain moyen paie 38 $ pour faire le plein du même réservoir sous Biden. En termes réels, vous payez 35% de plus pour le gaz sous le président Biden pic.twitter.com/m8R1ZPG2Az – TheRightWingM 🇺🇸 (@TheRightWingM) 28 mai 2021

James Woods, qui vit en Californie, où les prix sont parmi les plus élevés du pays, l’a résumé pour nous tous.