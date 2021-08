Jen Psaki anéantit les républicains qui osent demander la démission de Biden .

À une autre époque, il y a peut-être vingt ans, il serait honteux d’utiliser la mort de militaires américains à des fins politiques et d’attribuer n’importe quelle perte à n’importe quel président. Des catastrophes arrivent. Personne n’a demandé la démission de Reagan au Liban, HW Bush pour avoir autorisé le Koweït, Clinton pour les bombardements du Kenya et de l’USS Cole, ou Bush pour le 11 septembre. Non, c’est un nouveau truc républicain, depuis Benghazi, Benghazi ! BENGAZI !! tout ce qui ne va pas sous un président démocrate sera la base d’enquêtes interminables en comité si les républicains reprennent la Chambre.

Hier, la journaliste de CBS à la Maison Blanche, Nancy Cordes, a rendu service à Jen Psaki (sérieusement) en lui donnant l’opportunité de simplement s’en prendre aux sénateurs républicains qui essayaient de rendre politique le retrait horriblement laid. Cordes a demandé :

“Je veux savoir si la Maison Blanche a une réaction à la foule de législateurs républicains qui appellent maintenant le président à démissionner à ce sujet.”

Psaki a répondu avec une tristesse sincère dans la voix, certaines pour les hommes et les femmes perdus, elle semblait avoir une certaine tristesse d’avoir même dû répondre à une question aussi ridicule, et il y avait de la colère là-dedans :

« Eh bien, Nancy, je dois dire que voir certains de ces événements se produire, être appelés ou être diffusés sur Twitter – vous savez, la toile de fond ici est que les hommes et les femmes de l’armée américaine déployés sur le terrain continuent courageusement pour mettre en œuvre une mission pour sauver des vies sur le terrain – des citoyens américains, des partenaires afghans, de nombreuses personnes que certaines de ces mêmes personnes appellent à évacuer.

«Hier, ils ont perdu 13 des leurs, et le président a clairement indiqué que nous allons traquer, poursuivre et tuer les terroristes qui en sont responsables. Tout le monde devrait soutenir cela »,

C’est alors que Cordes a mis la balle sur le tee pour Psaki : “Alors vous dites que ce n’est pas le moment de faire de la politique ?”

“Correct.“

Les journalistes connaissaient tous la réaction de la Maison Blanche de toute façon parce que – comme nous l’avons déjà signalé – plus tôt vendredi, Psaki a été contraint de répondre à une question sur les appels de Hawley et Marsh Blackburn à démissionner :

« C’est un jour où des militaires américains – 12 d’entre eux – ont perdu la vie aux mains de terroristes. Ce n’est pas un jour pour la politique, et nous nous attendrions à ce que tout Américain, qu’il soit élu ou non, se tienne à nos côtés dans notre engagement à poursuivre et à combattre et à tuer ces terroristes où qu’ils vivent, et à honorer la mémoire des militaires . Et c’est à ça que sert cette journée.

Ce sont les seules réponses dont la Maison Blanche avait besoin et cela devrait faire honte aux MAGA d’utiliser cela pour poursuivre leurs propres objectifs. Ils savent très bien que Biden ne va pas démissionner, et il ne devrait pas non plus. Comme nous l’avons dit, y a-t-il eu des appels à la démission de Bush après le 11 septembre ? Non. Le pays s’est rallié. Il se rallierait désormais sans la présence des MAGA. Ils ne veulent pas faire partie d’un pays dirigé par des démocrates. N’importe quel pays.

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak