Jen Psaki bombarde un journaliste chrétien qui a comparé l’avortement à « l’embauche d’un tueur à gages »

Il est toujours intéressant de voir les journalistes essayer d’en finir avec l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, comme si elle ne leur avait pas donné de raisons quotidiennes – rapidement inventées sur Twitter sous le nom de « Psaki Bombs » – de ne pas essayer avec elle.

Récemment surnommé « le meilleur attaché de presse de l’histoire américaine » par Chris Wallace de Fox News, Psaki déploie le genre de patience que l’on ne voit souvent que chez les enseignants de maternelle ou toute personne qui a montré à ses grands-parents comment utiliser Internet. Ce sont le plus souvent des membres masculins conservateurs de la presse qui pensent qu’ils peuvent la faire trébucher, mais Psaki, un peu comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, les piétine, quelles que soient les chaussures qu’elle porte ce jour-là.

[Photo by Chip Somodevilla/.]

Alors que Psaki a fait fermer Peter Doocy si souvent et à plusieurs reprises que la plupart des gens pensent qu’il l’utilise en fait comme une forme d’auto-flagellation à ce stade, Owen Jensen du réseau de télévision Eternal World – diffusé via des chaînes catholiques – a décidé de se battre avec Psaki sur la prochaine rencontre du président Joe Biden avec le pape. Psaki, qui a également dû faire face à un journaliste chrétien sans aucun sens des limites personnelles, a patiemment attendu Jensen tout en formulant déjà sa prochaine bombe Psaki.

OWEN JENSEN : « Comment combat-on le racisme systémique lorsque l’avortement affecte de manière disproportionnée les enfants des minorités ? Le correspondant de la Maison Blanche, @owentjensen, a interrogé la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, au sujet de l’annulation par Biden de l’interdiction de renvoi à l’avortement imposée par Trump. pic.twitter.com/rU6rE9yrXm – EWTN News Nightly (@EWTNNewsNightly) 14 avril 2021

La rencontre du président avec le pape a suscité une certaine controverse alors que les deux catholiques les plus populaires au monde s’accordent sur le droit d’une femme de choisir. Les catholiques fervents ont contesté à la fois le président Biden et le pape, et cela était clair dans les questions très pointues de Jensen à Psaki. « La Maison Blanche a déclaré qu’elle discuterait de travailler ensemble sur des efforts fondés sur le respect de la dignité humaine fondamentale », a déclaré Jensen, faisant référence à la rencontre avec le pape. « Est-ce que cela inclura la dignité humaine de l’enfant à naître ? »

WASHINGTON, DC—Le journaliste demande à @PressSec si les sujets de conversation entre Biden et le pape François « fondés sur le respect de la dignité humaine fondamentale » incluront « la dignité humaine de l’enfant à naître ». Regardez sa réponse : pic.twitter.com/vTV5mW5z5p – Bree A Dail (@breeadail) 27 octobre 2021

Ce n’est pas la première fois que Jensen pose la question, et les journalistes conservateurs chrétiens savent parfaitement que le président Biden est pro-choix, mais ils croient apparemment qu’ils peuvent non seulement débattre de Psaki, ils pensent aussi que s’ils continuent à demander, peut-être que le président changer d’avis sur la question.

Jen Psaki gère magistralement une question factuellement inexacte et chargée sur l’avortement pic.twitter.com/4DG9OcrqE2 – Aaron Rupar (@atrupar) 14 avril 2021

La plupart d’entre nous auraient levé les yeux au ciel si fort que nous serions en train de regarder à l’intérieur de notre cerveau. Mais Psaki a géré Jensen comme la pro qu’elle est. Regardez par vous-même, ci-dessous.