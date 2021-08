Jen Psaki critique Trump et Kayleigh McEnany pour avoir respecté le peuple américain 10z viral

À partir d’une scène dans l’aile ouest, le président Bartlett répond à une affirmation de son adversaire, le peuple américain sait mieux dépenser son argent que le gouvernement fédéral : (Vidéo ci-dessous)

« Voilà, voilà la réponse en dix mots que mon personnel a passé une semaine à chercher, la voilà. Les réponses en dix mots sont la pointe de l’épée en politique. Voici ce que je veux savoir, quels sont les dix prochains mots de votre réponse, vos impôts sont trop élevés ? Les miens aussi, donnez-moi les dix prochains mots, comment allons-nous faire, donnez-moi dix autres et je vais abandonner la course… dans un pays bien trop grand pour des réponses en dix mots.

Les réponses en dix mots ressemblent beaucoup à des tweets. Dans une interview avec Mediaite, Jen Psaki a été interrogée sur la façon dont elle abordait le travail. Elle a dit qu’elle faisait ce que le président Biden attend de sa Maison Blanche, en respectant l’intelligence du peuple américain. Jen a ensuite critiqué Trump, à la manière de Psaki en disant essentiellement qu’il ne respectait personne :

Je veux dire, écoutez, je pense que ce que j’y vais tous les jours en essayant de faire, c’est ce que je pense que le président m’a demandé de faire, et veut que nous fassions tous, c’est-à-dire utiliser la salle de briefing et le forum de communication de la Maison Blanche en tant que mécanisme de partage d’informations, ne traitant pas le peuple américain comme s’il avait juste besoin, vous savez, de tweets. Droite? Traiter le peuple américain avec l’intelligence, le contenu et les informations qu’il mérite.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Et boum va la dynamite. (Référence d’initié profonde.) Elle a reproché à Trump de gouverner par tweet (réponses de dix mots) parce qu’ils ne donnent pas au peuple américain le contenu et les informations intelligents qu’il mérite. Elle a juste dit – sans dire – que c’est tout ce que Trump a fait.

Et puis elle est allée voir Trump et Kayleigh, pour ne pas tolérer la désinformation parce que c’est irrespectueux envers le peuple américain.

Et aussi, en même temps, ne pas tolérer la désinformation ou les informations trompeuses, car le public mérite mieux. Donc je ne le fais pas, j’espère que les gens ne le voient pas de cette façon.

C’est une bouchée là, sans mentionner de noms ni même être précis. Beau travail, Jen.

Oh! Et Jen est sûrement fan de ça :

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak