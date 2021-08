Jen Psaki “hors du bureau” alors que Biden reste silencieux sur la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans

D’ABORD SUR FOX : L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prend une pause dans ses fonctions en même temps que la controverse entoure le silence du président Joe Biden, qui est en vacances alors que les talibans prennent rapidement le contrôle de l’Afghanistan.

Fox News a envoyé des questions à l’adresse e-mail de Psaki à la Maison Blanche dimanche matin et a reçu une réponse automatique. Quelques heures plus tard, dimanche soir, Fox News a de nouveau tenté de joindre la porte-parole de la Maison Blanche. La même réponse automatique, indiquant que la voix de la Maison Blanche ne serait pas disponible pour la semaine prochaine, a été envoyée.

“Je serai absent du bureau du 15 au 22 août”, lit-on dans l’e-mail renvoyé à Fox News. Au lieu de cela, la réponse de Psaki demande à la presse de contacter d’autres attachés de presse en son absence.

Le moment du congé de Psaki intervient alors que Biden a été critiqué pour être resté en vacances alors que les talibans prennent le contrôle d’une grande partie de l’Afghanistan, s’installant même dans la capitale Kaboul et s’emparant du palais présidentiel à un rythme qui a pris la Maison Blanche au dépourvu. .

Biden est resté pour la plupart silencieux sur la question, un fait qui n’a pas échappé à de nombreux critiques du président.

“Où est Joe Biden”, a demandé le représentant Jim Banks, un vétéran de la Marine qui a servi en Afghanistan, a demandé sur Twitter alors que la crise se déroulait dimanche.

Pendant ce temps, la Maison Blanche n’a rompu son silence que pour partager une photo du président informé de la situation par de hauts responsables.

“Ce matin, le président et le vice-président ont rencontré leur équipe de sécurité nationale et des hauts responsables pour entendre des mises à jour sur le retrait de notre personnel civil en Afghanistan, les évacuations des candidats au SIV et d’autres alliés afghans, et la situation actuelle en matière de sécurité à Kaboul”, la Maison Blanche a posté sur Twitter.

Biden ne semble pas s’adresser à la nation dimanche soir, choisissant plutôt de soulever la question dans les “prochains jours” alors qu’il reste à Camp David.