L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a jamais été connue pour son honnêteté et sa cohérence, mais cela peut prendre le gâteau pour la plainte la moins consciente de tous les temps.

Dans un spectacle d’une incroyable ironie, Psaki est allé sur CNN pour discuter avec Jake Tapper, le plus grand hacker de gauche du pays qui prétend qu’il n’est pas un hack de gauche, pour agir vraiment indigné que le DOJ de Donald Trump ose enquêter sur des fuites illégales.

Parce que ces fuites provenaient probablement de membres démocrates du Congrès, certains de leurs dossiers ont été saisis dans le cadre de l’enquête.

.@PressSec Jen Psaki sur Trump DOJ saisissant les données des démocrates de la Chambre d’Apple: “Ce comportement est atroce et ne sera certainement pas un modèle pour la façon dont nous nous comportons.” https://t.co/kmdZNxIPUS pic.twitter.com/sciEi1rtZm – La Colline (@thehill) 12 juin 2021

Maintenant, il y a deux parties à cela. Le premier est le rôle de Jen Psaki. Rappelez-vous, Psaki était un contributeur de CNN au moment où le gouvernement enquêtait sur Donald Trump et saisissait les dossiers de lui et de ses associés. De plus, le représentant Adam Schiff, qui crie maintenant au scandale, est allé jusqu’à exposer les relevés téléphoniques des membres de la Maison républicaine qui ont osé rechercher la vérité sur les malversations du FBI et les abus de la FISA en 2019. En fin de compte, ces membres de la Maison républicaine se sont avérés corrects, soit dit en passant.

Pour Psaki, prétendre maintenant qu’enquêter sur des représentants du gouvernement, élus ou non, est interdit, montre une quantité époustouflante d’hypocrisie de sa part.

Deuxièmement, Jake Tapper, qui se présente régulièrement comme le “dernier honnête homme de l’actualité”, était un diffuseur original du dossier Steele poubelle. Il a passé des années à promouvoir des enquêtes sur le président Trump de l’époque. Il a mené des raids sur les associés de Trump. Il a saccagé des républicains comme Devin Nunes pour avoir cherché la vérité sur l’enquête Trump. Pourtant, ce n’est que maintenant qu’il s’oppose au gouvernement qui enquête sur d’autres représentants du gouvernement ? Maintenant, c’est un non-non ? Donnez-nous tous une pause.

De plus, nous savons tous que Schiff et sa compagnie fuyaient. C’est tellement évident qu’il est ridicule que quiconque nie même à ce stade. Les représentants démocrates entreraient littéralement dans une session à huis clos et, dans les 30 minutes, CNN aurait des fuites hors contexte qui auraient poussé le récit démocrate. Le DOJ de Trump avait parfaitement le droit de les poursuivre et d’enquêter sur leurs actions. Personne n’est au dessus des lois, non ? N’était-ce pas le cri de ralliement des démocrates pour les deux destitutions de Trump ?

Franchement, ces deux personnes peuvent mettre leur faux outrage dans une boîte et le jeter à la mer. Personne n’achète son numéro parce que nous avons des souvenirs plus longs que les cinq dernières minutes. Ils adorent les enquêtes sur les républicains. Ils ne prétendent pas que les enquêtes sur les démocrates ne sont pas autorisées.