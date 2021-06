Jen Psaki ne tient pas compte de la question d’un journaliste sur le moment où Biden pense que la vie commence par une réponse astucieuse. 10z viral

C’est probablement l’une des réponses les plus courtes jamais données par Jen Psaki. Mais, plus important encore, cela évitait efficacement le trou de ver souhaité par le journaliste.

On se demande pourquoi les pouvoirs hypocrites envoient des femmes poser des questions que l’on ne peut voir que comme nuisibles aux femmes. La journaliste devrait avoir honte d’elle-même.

« Le président croit-il à un bébé à naître de 15 semaines », a demandé le journaliste ? « Est-ce un être humain ? »

Notez que la construction de la phrase du journaliste montre sa position. Elle appelle un fœtus de 15 mois un fœtus à naître.

« Est-ce que vous me demandez si le président soutient le droit d’une femme de choisir ? » Jen Psaki répond à la question avec la question pertinente.

Sans attendre une réponse du journaliste, Psaki a confirmé sa question au journaliste.

“Il le fait”, a répondu Psaki et a immédiatement appelé un autre journaliste. “Vas-y.”

Bien qu’il ne s’agisse pas du même problème, un article récent sur ma page Politics Done Right est pertinent, et j’aimerais avoir quelques commentaires sur le journaliste, Psaki, et le message.

[EGBERTO] Ce n’est pas une blague. Je veux des réponses et des discussions. Je regarde Fareed Zakaria. Comme vous le savez, les talibans discriminent les femmes. Ils prétendent maintenant que les femmes auront tous les droits à l’éducation, etc. Mais le port du hijab sous leur règne sera obligatoire. J’ai immédiatement froncé les sourcils. Les femmes devraient avoir tous les droits en tant qu’hommes à mon humble avis. En Amérique, une femme n’est pas autorisée à sortir seins nus alors que les hommes le peuvent. Nous avons même une secte qui veut dire aux femmes quoi faire de leur corps. Je me suis rendu compte depuis un certain temps que l’un de nos problèmes majeurs, c’est les hommes/le patriarcat. Et je ne sais pas à quel point c’est différent dans la plupart des pays du monde, y compris le nôtre. La nôtre nous est juste plus familière. J’ai encore beaucoup à dire mais je veux me laisser guider par vos commentaires.

[COMMENTER] Egberto, je ne comprends pas bien ce que vous demandez. Pensons-nous que les talibans disent la vérité ? Pensons-nous que tous les droits devraient être égaux?

[EGBERTO] Cela a moins à voir avec les talibans proprement dits et plus avec la perspective et le comportement humain. Je n’essaie pas de comprendre le discernement subjectif du mal. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous pensons que de nombreux gouvernements musulmans oppriment leur population et les femmes en particulier. Beaucoup de ces pays n’ont pas de démocratie votante. Mais encore, nous ne voyons aucune sorte d’exode de masse. Il y a une sorte d’endoctrinement. Ils croient que c’est ainsi que les choses sont. Nous prétendons avoir une démocratie de vote où toutes et spécifiquement les femmes ont le droit de voter pour ceux qui fourniraient à tous et en particulier aux femmes tous les droits, et pourtant un nombre substantiel vote pour les républicains qui les oppriment. Je veux voir où va la discussion parce que les similitudes vues de l’extérieur sont étonnantes, mais nous sommes entraînés à ne pas les voir en fonction du type d’endoctrinement que nous nous sommes permis d’absorber. Toutes ces choses sont tellement liées et cela rend les changements massifs plus exigeants. Trop, à mon humble avis, sont trop à l’aise dans la croyance que les choses sont telles qu’elles devraient être, comme si elles étaient divines et non quelque chose d’efficacement imposé à ceux qui en avaient la capacité.

[COMMENTER] Quand il s’agit des droits et du traitement des femmes, je crois que c’est bien plus que de simplement continuer parce que c’est ainsi que les choses sont. Nous voyons la révolution et le changement à travers les civilisations. Je ne peux pas penser à une seule fois où il y a eu une révolution culturelle pour aborder spécifiquement l’égalité réelle pour les femmes. Je ne suis pas un historien de formation, alors peut-être que c’est arrivé, mais ce n’est dans aucun livre d’histoire que j’ai lu. Je me suis longtemps demandé comment le monde pouvait rester les bras croisés et regarder le traitement des femmes dans de nombreux pays du Moyen-Orient. c’est déroutant pour moi. Ce qui est peut-être encore plus étonnant, c’est comment dans une démocratie où (bien sûr) la moitié de l’électorat sont des femmes, il n’y a aucune demande que les États-Unis cessent de soutenir ces gouvernements. Je ne peux pas commencer à expliquer les femmes américaines qui votent pour des gens qui ne les soutiennent pas. Bien sûr, il y a beaucoup de réponses de locuteurs dans les émissions d’information sur le câble. Elles disent qu’elles votent comme leurs maris ou les appellent « mamans de sécurité » ou disent qu’elles sont dirigées par leur religion, etc. Mais aucune de ces soi-disant réponses ne l’explique vraiment. Les femmes ne sont pas une priorité ici ou ailleurs dans le monde. Et le monde est pire pour ça.