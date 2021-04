Jen Psaki obtient des accords exagérés avec des pays étrangers à la frontière – RedState ⋆ .

Plus tôt dans la semaine, Jen Psaki a vanté les accords conclus avec le Mexique, le Guatemala et le Honduras, suggérant que ces accords contribueraient à réduire l’afflux d’étrangers illégaux inondant la frontière.

Vous pouvez l’écouter ici, parler des accords avec les pays pour augmenter leurs soldats à leurs différentes frontières pour aider à interdire le flux d’étrangers illégaux avant qu’ils n’atteignent la frontière américaine.

«Mexico tomó la decisión de mantener 10 mil soldados en su frontera sur», dijo Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca. Detalló que Guatemala aumentará a mil 500 sus soldados y que Honduras pondrá a 7 mil miembros de policía y soldados. pic.twitter.com/RQoA4o0vgd – CitaTextual (@citatextualnews) 12 avril 2021

Psaki a déclaré qu’il était juste de dire que ces accords avaient été conclus au cours de la série des dernières semaines, même si elle ne semblait pas les limiter complètement aux dernières semaines. Parlait-elle d’accords sous le président Donald Trump que Biden avait précédemment semblé annuler?

Mais ensuite, lorsque l’envoyé spécial dans la région du Triangle du Nord, Richard Zuniga, a été interrogé devant le Congrès sur les accords qui avaient effectivement été conclus, il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de «conclusion avec les gouvernements concernant la sécurité des frontières». contrairement à ce que Psaki avait fait croire aux gens lors du point de presse précédent.

Alors naturellement, un journaliste a demandé hier à Jen Psaki, qu’est-ce que ça donne? Pourrait-elle expliquer l’écart?

Après avoir réclamé de nouveaux accords régionaux pour freiner la migration, la secrétaire de presse de Biden, Jen Psaki, admet qu’il n’y a pas d’accords formelshttps: //t.co/6DYJuf7glz pic.twitter.com/z3ZWXLDeEy – RNC Research (@RNCResearch) 16 avril 2021

Psaki a ensuite tenté de prétendre qu’elle n’avait jamais dit qu’il y avait un «accord formel». «Qu’il s’agisse d’un accord formel ou non, ce qui n’a pas été le cas, et je n’ai jamais dit que c’était le cas, ce sont des mesures que ces pays ont indiqué qu’ils prévoyaient de prendre pour accroître le personnel et la sécurité afin de réduire le nombre de migrants franchissant la frontière, »A déclaré Psaki aux journalistes.

Psaki a bien sûr indiqué qu’il y avait des accords. Mais maintenant, l’envoyé a déclaré qu’il n’y avait pas de tels cadres en place. Alors, qu’est-ce qui a été convenu exactement, le cas échéant? Et pourquoi essaient-ils de répondre à ce qui devrait être une question simple?

Ma conjecture? Ils essayaient de faire tourner positivement des discussions qui n’avaient pas de véritable accord avec eux, mais qui n’étaient que des discussions. Ou peut-être essayaient-ils de faire tourner les accords / discussions antérieurs avec Trump. Ensuite, l’équipe de Biden s’est fait clouer par l’honnêteté de l’envoyé. Quoi qu’il en soit, cela ressemble sûrement à un grave malarkey qui se passe ici.

S’ils sont prêts à exagérer quelque chose de cette nature et ont l’audace de dire ce que Psaki a clairement dit, alors qui peut vraiment faire confiance à tout ce qu’ils disent?

Juste une autre note, puisque parler avec d’autres pays de la frontière était censé être la mission de Kamala Harris. Cela signifie non seulement qu’elle n’est pas encore allée à la frontière, mais si vous pensiez auparavant qu’elle était impliquée dans le courtage de quoi que ce soit sur la base de ce que Jen Psaki a dit, vous vous trompez, Harris n’a apparemment conclu aucun accord. Alors qu’est-ce que Kamala ou Biden ont accompli? S’accroupir.