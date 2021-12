Jen Psaki prend une autre fissure à la question du test gratuit Covid

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a été grillée une deuxième fois sur les raisons pour lesquelles elle a rejeté l’idée d’envoyer des tests Covid gratuits à chaque foyer américain.

Lors du briefing de mardi, le correspondant de USA Today à la Maison Blanche Joey Garnison revisité un échange controversé entre Psaki et NPR Mara Liasson de la veille.

« Hier, vous avez semblé rejeter l’idée d’envoyer des tests COVID-19 à tous les Américains, mais d’autres pays ont pris des mesures agressives similaires pour rendre le test gratuit – le test gratuit, disponible pour tous les citoyens », a déclaré Garrison.

Il a donné quelques exemples et a demandé « pourquoi l’administration ne pense pas que l’envoi de tests – des tests COVID-19 à tous les Américains est une bonne stratégie ? »

Psaki a livré une longue réponse dans laquelle elle a énuméré six ou sept façons dont l’administration a mis des tests gratuits à la disposition des Américains, notamment en exigeant des compagnies d’assurance qu’elles les remboursent pour les tests à domicile.

Garrison a reconnu ces efforts – puis a demandé « Ne serait-ce pas une bonne idée de simplement les envoyer dans tous les foyers américains? »

Psaki a répondu que l’administration estimait que ses efforts étaient le meilleur moyen de rendre les tests disponibles, et a de nouveau souligné qu’ils incluaient «un composant où les gens peuvent subir des tests gratuitement à leur domicile. «

« Mais nous – notre approche n’est pas d’envoyer à tout le monde dans le pays un test juste pour envoyer – pour que des millions de tests ne soient pas utilisés là où nous savons que d’autres peuvent les utiliser », a déclaré Psaki.

Garrison a répondu à la question une dernière fois, notant « vous avez semblé faire référence au coût hier » et a demandé « est-ce une préoccupation quant à savoir comment – ​​logistiquement, financièrement – ​​à quel point cela serait-il difficile d’atteindre tous les ménages américains ? »

Psaki a réitéré que « nous avons évalué que faire cela est le plus efficace en les rendant – en faisant don de ces 50 millions de tests aux centres de santé communautaires et aux centres de santé ruraux, en les rendant disponibles dans 20 000 pharmacies, en travaillant avec les écoles et les lieux de travail pour faire tests disponibles, et aussi d’avoir – offrant la possibilité aux gens d’obtenir des tests gratuits à domicile. »

Regardez ci-dessus via C-Span.

