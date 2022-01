Jen Psaki qualifie les partisans de Trump de « lemmings silencieux » lorsqu’on lui demande si Biden a unifié le pays

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a comparé les partisans de l’ancien président Donald Trump à des « lemmings silencieux » après qu’un journaliste a demandé si le président Joe Biden avait unifié la nation.

« Vous avez ce recul de l’ancien président et de certains de ses partisans, et les sondages montrent qu’il y a encore un certain nombre de républicains qui pensent que l’élection a été volée à l’ancien président », a déclaré Kristen Welker de NBC News jeudi. conférence de presse. « Le président Biden a-t-il l’impression d’en avoir fait assez pour unifier le pays ? Et que doit-il faire de plus, étant donné les divisions nettes que nous voyons encore aujourd’hui ? »

Psaki n’a pas répondu directement à la question.

« Je ne pense pas qu’appeler cela, les événements d’aujourd’hui, une question partisane ou suggérer que nous avons atteint un point partisan rende justice aux dizaines de millions de républicains, d’indépendants et d’autres qui ne se sentent pas comme ça , » elle a dit.

Psaki a déclaré que «Certains républicains au Congrès, pas tous – beaucoup, beaucoup trop – qui, à notre avis, de l’avis du président, doivent se regarder et réfléchir au rôle qu’ils veulent jouer dans les livres d’histoire.

« Quand leurs enfants et petits-enfants regardent les livres d’histoire, veulent-ils perpétuer le Grand Mensonge ? Veulent-ils marcher comme des lemmings silencieux derrière l’ancien président, qui a fomenté une insurrection ? Ou veulent-ils participer à la sauvegarde de notre démocratie ? » Psaki a répondu.

Les lemmings sont de petits rongeurs qui migrent en troupeaux. Un mythe courant est que les lemmings se suicideront en sautant d’une falaise. Cette idée fausse a créé une métaphore commune pour le comportement humain.

La représentante Liz Cheney (Wyo.) Et son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, étaient les deux seuls républicains présents à la Chambre lors d’une cérémonie du souvenir le 6 janvier.

De nombreux politiciens républicains se sont initialement opposés à Trump immédiatement après l’émeute, mais ont depuis accusé les démocrates d’utiliser l’attaque à des fins politiques.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell (R-Ky.) a qualifié le 6 janvier de « jour sombre », mais a déclaré « qu’il a été étonnant de voir certains démocrates de Washington essayer d’exploiter cet anniversaire pour faire avancer des objectifs politiques partisans qui ont longtemps précédé cet événement ».

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a déclaré que ceux du Capitole le 6 janvier qui ont attaqué des policiers devraient aller en prison, mais il a déclaré que « l’insurrection » est « un terme politique utilisé par les démocrates et les médias d’entreprise pour essayer de faussement calomnier chaque électeur Trump à travers l’Amérique.

Le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise (R-La.) a également qualifié les actions des démocrates de politiques. « Les personnes qui ont fait irruption au Capitole le 6 janvier ont toutes été arrêtées. Pourquoi pas les gens qui ont incendié des villes et des postes de police l’été dernier ? Les démocrates n’ont pas de véritable agenda. Ils n’ont aucun plan pour résoudre les problèmes dévastateurs qui affectent les familles. Tout ce qu’ils veulent faire, c’est politiser le 6 janvier », a-t-il déclaré.

La conférence de presse de Psaki jeudi s’est fortement concentrée sur le premier anniversaire de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.