Jen Psaki rejette les préoccupations liées au mandat du masque scolaire ⋆ 10z viral

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, tient le point de presse quotidien à la Maison Blanche à Washington, DC, le 22 janvier 2021. (Jonathan Ernst/.)

Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a rejeté les inquiétudes concernant les nouvelles directives du CDC selon lesquelles les enseignants, le personnel et les étudiants devraient porter des masques à l’intérieur, quel que soit le statut de vaccination, en affirmant que sa fille d’âge préscolaire a déclaré qu’elle pouvait “porter un masque toute la journée . “

Peter Doocy de Fox News a interrogé Psaki sur l’annonce du gouverneur de Floride Ron DeSantis selon laquelle il envisage de retenir des fonds des districts scolaires qui ne permettent pas aux parents de se retirer des politiques qui exigent le masquage en classe. Doocy a demandé si le président Biden pensait que les parents devraient avoir le pouvoir de prendre cette décision pour leurs enfants.

“Je dirai moi-même en tant que parent de deux jeunes enfants que je veux que les responsables de la santé publique prennent des décisions sur la façon de protéger mes enfants, pas les politiciens”, a-t-elle déclaré. «Et non seulement le gouverneur DeSantis ne respecte pas les décisions de santé publique, mais il collecte des fonds pour cela. Donc, mon point de vue – et notre point de vue en tant qu’administration – est que les parents en Floride, les parents à travers le pays devraient avoir la capacité et la connaissance que leurs enfants vont à l’école et qu’ils sont dans des environnements sûrs qui ne devraient pas être trop à demander.”

Doocy a poursuivi en notant que DeSantis s’est dit préoccupé par “les effets émotionnels, scolaires et psychologiques nocifs du fait de porter des masques aux enfants de la maternelle pendant des heures”.

Il a demandé si cette préoccupation était partagée par les responsables avec lesquels l’administration s’était entretenue avant d’annoncer la nouvelle recommandation du CDC sur le masquage dans les écoles.

Psaki a déclaré que les responsables n’avaient pas cette inquiétude et a ajouté que “par expérience personnelle, mon enfant de la maternelle montante m’a dit il y a deux jours qu’elle pouvait porter un masque toute la journée et qu’elle était juste heureuse d’aller au camp et à l’école”.

“L’objectif de tous nos responsables de la santé publique a été clair – et notre secrétaire à l’éducation – les enfants doivent être scolarisés”, a-t-elle déclaré. «Nous savons qu’il y a un impact sur la santé mentale s’ils ne sont pas à l’école et nous devrions prendre les mesures d’atténuation nécessaires pour qu’ils soient à l’école et en classe, y compris en masquant et en permettant à cela de faire partie d’une réalité dans ces écoles. pour assurer la sécurité de la communauté.

Psaki: Je vais vous dire par expérience personnelle que ma maternelle montante m’a dit il y a deux jours qu’elle pouvait porter un masque toute la journée pic.twitter.com/eKVGk2hYfx – Acyn (@Acyn) 6 août 2021

Les commentaires de Psaki interviennent le jour même où le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé qu’il imposerait un mandat de masque aux élèves de la maternelle au lycée pour le prochain semestre académique.

Les commandes de masques et les vaccins obligatoires ont été réexaminés à mesure que l’inquiétude grandit concernant la variante Delta hautement contagieuse. La nouvelle variante se répand rapidement dans les zones à faible taux de vaccination.

Bien que les enfants de moins de douze ans ne soient actuellement pas éligibles pour être vaccinés, l’examen national a précédemment signalé que les enfants non vaccinés ont un risque de décès ou d’issue grave du COVID-19 inférieur à celui des personnes vaccinées dans la trentaine.

Pendant ce temps, les mandats en matière de vaccins et les exigences en matière de masques ont suscité les critiques des conservateurs qui soutiennent que les mandats violent les libertés constitutionnelles.

DeSantis a mené la charge contre les blocages de COVID-19 et les mandats de masque pendant la pandémie. Alors que de nombreuses écoles du pays ont eu du mal à ramener les élèves à l’apprentissage en personne, les écoles de Floride sont ouvertes à l’enseignement en personne depuis octobre 2020.

À la fin du mois dernier, DeSantis a publié un décret rendant le port du masque facultatif dans les écoles publiques de l’État.

“Le gouvernement fédéral n’a pas le droit de dire aux parents que pour que leurs enfants puissent aller à l’école en personne, ils doivent être obligés de porter un masque toute la journée, tous les jours”, a déclaré DeSantis dans un communiqué. « De nombreux écoliers de Floride ont souffert des politiques de masquage forcé, et il est prudent de protéger la capacité des parents à prendre des décisions concernant le port de masques par leurs enfants. »

« En Floride, il n’y aura pas de fermetures, il n’y aura pas de fermetures d’écoles. Il n’y aura aucune restriction et aucun mandat dans l’État de Floride », a déclaré DeSantis dans un discours annonçant l’ordre.

