Alors que la Maison Blanche est clairement terrifiée par le gouverneur Ron DeSantis en Floride parce qu’il représente un danger clair et présent pour les espoirs des démocrates en 2024, Jen Psaki veut que vous sachiez que certains républicains sont là pour « faire les choses correctement ». Oui, apparemment, il y a des gouverneurs du GOP qui sont assez mauvais dans leur travail pour obtenir l’approbation de Joe Biden.

Honnêtement, cela pourrait aussi bien être une liste de personnes à ne pas nommer en 2024.

Lors de ce point de presse quotidien de la Maison Blanche, on a demandé à Jen Psaki qui sont les gouverneurs du GOP qui font les choses correctement. Elle coche Govs. : Hogan (pourrait courir en 2024), ∙ Hutchison (pourrait courir en 2024 aussi !) ∙ Baker (peu probable mais a été considéré comme le gouvernement le plus populaire en Amérique) – Daniel Strauss (@DanielStrauss4) 6 août 2021

Quand j’ai vu cela pour la première fois, ma réponse a été de rire aux éclats.

Notons d’abord que Charlie Baker est gouverneur d’un État avec le 3e taux de mortalité COVID le plus élevé du pays. D’après les chiffres, il ne « fait clairement pas les choses correctement ». Je me rends compte que c’est du Massachusetts dont nous parlons, donc le terme «républicain» est appliqué assez vaguement à Baker, mais même quand même, il a réussi à adopter les politiques démocrates comme les blocages et les mandats de masque avec peu ou pas d’effet. Par quelle métrique a-t-il fait un meilleur travail que DeSantis ou Greg Abbott, par exemple ?

Ensuite, il y a Asa Hutchinson, dont la colonne vertébrale s’est comprimée en poussière au cours des dernières années. C’est le même gars qui a prétendu que le gouvernement avait fait des efforts excessifs pour arrêter la castration chimique des enfants, mais il déplore maintenant qu’il ne puisse pas réimposer un mandat de masque. Comment est-ce pour la cohérence? Il y a une raison pour laquelle Psaki l’a félicité.

En chiffres, l’État de l’Arkansas de Hutchinson est au 15e rang du pays en termes de taux de mortalité par COVID, dix points de plus que la Floride tant décriée. Encore une fois, comment fait-il pour « faire les choses correctement ? » Parce qu’il est prêt à signaler la vertu sur les mandats de masque inefficaces? Est-ce vraiment la barre maintenant pour réussir contre COVID?

Enfin, dernier et certainement le moins, il y a Larry Hogan du Maryland. La figure anti-Trump a passé la majeure partie des dernières années à démontrer exactement comment ne pas être un bon républicain. Mais une fois que COVID a frappé, il a vraiment amélioré son jeu, adoptant des blocages et des mandats de masque plus longs que de nombreux États dirigés par les démocrates. À l’heure actuelle, il n’est toujours pas clair que toutes les écoles du Maryland seront ouvertes cette année. Peu importe que Baltimore ait sombré dans un niveau de chaos qui ferait rougir l’Afghanistan pendant le mandat de Hogan.

Cela dit, au moins l’État de Hogan a un taux de mortalité inférieur à celui de la Floride, ne serait-ce que légèrement (163 contre 182 pour 100 000). Je suppose que cela doit compter pour quelque chose, mais quand on considère combien les Marylanders ont souffert pour obtenir à peu près les mêmes résultats, le modèle de la Floride était évidemment meilleur.

Je sais que c’est loin, mais j’attends en partie avec impatience 2024 juste pour voir ces chiffres d’établissements rejetés. Si Jen Psaki chante vos louanges, vous faites quelque chose de mal. Cela devrait être évident. Dans un Parti républicain plus sain, Hogan, Hutchinson et Baker défendraient DeSantis au lieu d’être des pions utilisés par la Maison Blanche pour l’attaquer. Qu’ils soient restés silencieux montre à quel point ils opèrent sous l’illusion de croire qu’ils ont un avenir dans le GOP en dehors de leurs positions actuelles.