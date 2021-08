Jen Psaki répond aux questions des fans et parle #PsakiBombs ⋆ .

in

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a parlé du phénomène #PsakiBomb et de la critique de son fandom, et a répondu aux questions soumises via Twitter dans une interview exclusive avec Mediaite’s Tommy Christophe.

Mme Psaki s’est assise pour une longue interview Zoom vendredi après-midi, et dans la deuxième partie, je lui ai demandé quelle était l’attention qu’elle recevait pour son style de salle de briefing et son artillerie métaphorique éponyme.

J’ai commencé par lui demander si elle était au courant du phénomène, que The Washingtonian a commencé à suivre au début du mandat de Psaki, et attribué aux Psaki Pstans de Meidas Touch.

“Oui, mes amis et ma famille m’ont définitivement fait prendre conscience et se sont moqués de moi d’une manière de bonne humeur”, a répondu Psaki en riant.

« Et alors, pouvez-vous m’expliquer ce qu’est, selon vous, une #PsakiBomb ? Parce que j’ai entendu d’autres personnes dire : ‘Oh, eh bien, quand elle n’aime pas une question et qu’elle est un con avec quelqu’un’, mais comment le décririez-vous ? » J’ai demandé.

“Je n’ai évidemment pas inventé le terme, donc les gens devront le définir mieux que moi, mais j’espère que cela signifie ne pas autoriser la désinformation ou la propagande à cracher, et l’écraser”, a-t-elle répondu.

Elle a également été surprise d’apprendre qu’il y avait #Psakibomb merch (Meidas Touch a tout un magasin), et a dit que cela ressemblait au genre de chose que ses sœurs auraient une journée sur le terrain à se moquer d’elle.

Et j’ai posé des questions sur la critique, évitant ironiquement une #PsakiBomb moi-même en nommant les critiques. CNN Brian Stelter a déclaré qu’il ne savait pas si les pom-pom girls des bombes étaient “bonnes pour le pays”, et le Washingtonian l’a même qualifiée de “dangereuse”.

« Que penses-tu de tout ça ? » J’ai demandé.

Je veux dire, écoutez, je pense que ce que j’y vais tous les jours en essayant de faire, c’est ce que je pense que le président m’a demandé de faire, et veut que nous fassions tous, c’est-à-dire utiliser la salle de briefing et le forum de communication du Blanc House en tant que mécanisme de partage d’informations, ne traitant pas le peuple américain comme s’il avait juste besoin, vous savez, de tweets. Droite? Traiter le peuple américain avec l’intelligence, le contenu et les informations qu’il mérite. Et aussi, en même temps, ne pas tolérer la désinformation ou les informations trompeuses, car le public mérite mieux. Donc je ne le fais pas, j’espère que les gens ne le voient pas de cette façon. Je ne sais pas. Je n’ai pas inventé le terme. C’est, à bien des égards, extrêmement flatteur, je suppose. Mais tout ce à quoi je pense, c’est, par exemple, ce que nous essayons de faire là-bas tous les jours, et ce que nous essayons de faire aussi en coulisses, c’est-à-dire simplement communiquer nos objectifs et l’agenda du président au public.

J’ai également dit à Psaki que j’avais lancé une sollicitation sur Twitter pour des questions avant l’interview et que j’avais reçu de nombreuses réponses de personnes qui, de toute évidence, ne considéraient pas Psaki Pfandom comme « dangereuse » – et aucune de ses détracteurs.

Psaki a passé plusieurs minutes à répondre à des questions qui allaient du sans vergogne – “Pourquoi êtes-vous si génial?” – au provocateur – « Que dirait le traducteur de la colère de Jen Psaki ? — au substantif — « Je meurs d’envie de savoir comment ce classeur de connaissances est assemblé, géré et organisé.

Voici un échantillon des tweets que je lui ai présentés. Vous pouvez regarder ses réponses ci-dessus.

Jen Psaki a-t-elle appris à #PsakiBomb – ou est-elle née ainsi ? https://t.co/rLRL9bjgE0 — Adam Rifkin est complètement vacciné. 🐼 (@ifindkarma) 10 août 2021

1. A-t-elle une idée à quel point elle est AIMÉE et appréciée ? Parce qu’elle est tellement aimée et appréciée par tant de gens. 2. A-t-elle besoin d’un moment pour elle-même après un briefing ? 3. Que dirait le traducteur de colère de Jen Psaki ? – Vivien Tran (@stormy_seas) 11 août 2021

1. Je maintiens que je veux Jen swag. Ils devraient le vendre dans le magasin WH swag. 2. J’adorerais voir un point de presse tournant avec uniquement des journalistes locaux à travers le pays. Peut-être aussi un lycée/collège. Pour obtenir de meilleures questions que DC. (entreprise actuelle exclue) – Les sourcils de Lady Danbury (@KimShoeCrzy) 10 août 2021

Mourir d’envie de savoir comment ce Classeur de Connaissances est assemblé, géré et organisé ! – Démocrates en réseau (@BernieVetting) 10 août 2021

Comment fait-elle pour éviter de gifler Steve Doocey ?? pic.twitter.com/itOjQRV4X8 — ⚜️💅🏽🗣️ AU REVOIR QUELQU’UN 🗣️💅🏽⚜️ (@MzSailiante) 12 août 2021

Question 1 : Pourquoi es-tu si génial ?

Question 2 : – La pleine force et le poids des corporatistes✂️🥀🐝 🌊 (@SeriousSam26) 10 août 2021

Dites-lui également de mettre en valeur son mouvement de danse ! Susan Rice a dit qu’il n’y avait pas de meilleure personne à avoir à ses côtés sur la piste de danse. – Psaki Psimp (@psakipsimp) 10 août 2021

Regardez la deuxième partie de notre interview ci-dessus.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com