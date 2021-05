Jen Psaki repousse les plaintes relatives au prix de l’essence pour le Memorial Day ⋆ .

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a repoussé les plaintes concernant les prix de l’essence pendant la période de voyage intense du week-end du Memorial Day, affirmant que même à environ trois dollars le gallon, les Américains «paient moins en termes réels pour l’essence qu’ils ne l’ont payé en moyenne au cours des 15 dernières années.

Dans une déclaration programmée pour les vacances, Psaki a évoqué l’augmentation des prix de l’essence qui avait été stimulée par la fermeture du pipeline Colonial en raison d’une attaque de ransomware, et a tenté de replacer la hausse dans une perspective historique.

Psaki a écrit que les Américains «paient moins en termes réels pour le gaz qu’en moyenne au cours des 15 dernières années – et qu’ils paient à peu près la même chose qu’en mai 2018 et mai 2019».

Psaki a noté que la demande de gaz est plus élevée en raison de la menace déclinante du coronavirus, et a déclaré que «bien que les prix aient augmenté par rapport aux creux de l’année dernière – alors que la demande a considérablement chuté – les prix à environ 3 $ le gallon sont toujours bien en ligne avec ce qu’ils ‘ai été au cours des dernières décennies »:

Déclaration de l’attachée de presse Jen Psaki sur les prix du gaz pendant le week-end du Memorial Day

Partout en Amérique, la pandémie recule. Alors que nous continuons à progresser et que notre vie redevient normale, les Américains sont impatients de rattraper le temps perdu, et de plus en plus de gens voyagent ce week-end du Memorial Day.

Et alors que les Américains prennent la route, ils paient moins en termes réels pour l’essence qu’ils ne l’ont payé en moyenne au cours des 15 dernières années – et ils paient à peu près la même chose qu’en mai 2018 et mai 2019.

Le succès de l’administration pour vaincre la pandémie et remettre notre économie sur les rails a entraîné une augmentation de la demande de gaz à mesure que le pays rouvre. Mais, alors que les prix ont augmenté par rapport aux creux de l’année dernière – alors que la demande a considérablement chuté – les prix à environ 3 $ le gallon sont toujours bien en ligne avec ce qu’ils ont été au cours des dernières décennies.

Et depuis la semaine dernière, les prix se sont déjà stabilisés après un pic plus tôt ce mois-ci, alors que le pipeline Colonial coule à plein régime et que la situation de l’offre revient à la normale. Cela est dû en partie à la réponse agressive de l’administration pangouvernementale à la fermeture sans précédent de ce pipeline.

Alors que les prix du pétrole sont façonnés par les forces mondiales, le président sait que les prix du gaz sont un point douloureux pour les Américains, en particulier les familles de la classe moyenne qu’il a placées au centre de son programme économique. C’est pourquoi le président Biden s’oppose à toute proposition d’augmenter la taxe sur l’essence. Et c’est pourquoi nous continuerons de surveiller les prix et sommes heureux que les Américains puissent reprendre la route.