Jen Psaki s’allume absolument dans Trump sur 1/6 mensonges

Les choses ont été calmes pour Jen Psaki au cours des derniers mois. Bien qu’elle donne toujours des réponses intelligentes aux questions de gotcha, elle ne devient pas constamment virale pour avoir frappé Peter Doocy. Mais mardi, l’attaché de presse a eu la chance de démonter Donald Trump.

WASHINGTON, DC – 21 DÉCEMBRE: Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, prend la parole lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche le 21 décembre 2021 à Washington, DC. Alors que la variante omicron alimente une nouvelle vague d’infections au COVID-19, le président Biden annonce des plans qui élargiront les sites de test à travers le pays, distribueront des millions de tests à domicile gratuits et augmenteront les ressources fédérales aux hôpitaux dans le besoin. (Photo de Drew Angerer/.)

Un journaliste a demandé à Psaki pourquoi Joe Biden s’était abstenu de condamner Donald Trump. L’attaché de presse a répondu : « Vous savez, je dois dire que je ne pense pas que nous nous soyons retenus sur ce front. Je veux dire, le rôle du président Trump dans la subversion de notre constitution, la tentative de bloquer le transfert pacifique du pouvoir et la défense d’une foule qui a attaqué notre capitale et les forces de l’ordre a été bien documenté.

Psaki continua :

Voir également

« C’est évidemment quelque chose dont le président a parlé en disant que c’était l’un des pires jours de notre démocratie, et il en parlera, comme je l’ai noté un peu plus tôt, il parlera de la signification historique du 6 janvier, ce que cela signifie pour le pays un an plus tard, l’importance du transfert pacifique du pouvoir – dont évidemment l’ancienne administration et l’ancien président ne faisaient pas partie », a déclaré Psaki. « Et, mais je pense qu’il y a un message plus large ici au pays sur qui nous sommes et qui nous devons aller de l’avant. »