Jen Psaki s’en prend au journaliste après une question sur les anticorps ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, peut devenir un peu irritable lorsqu’on lui pose une question qu’elle n’aime pas, et cela s’est encore produit cette semaine.

Psaki répondait aux questions de la presse vendredi lorsqu’elle est entrée dans un échange tendu avec Emerald Robinson, correspondante de Newsmax à la Maison Blanche, au sujet de la distribution de la thérapie COVID

« Donc, en parlant de l’efficacité décroissante des vaccins, j’ai une autre question sur le plan COVID du président. Il a promis le 9 septembre qu’il allait envoyer 50 pour cent de plus d’anticorps monoclonaux aux États, mais l’administration Biden réduit de 50 pour cent les fournitures dans les États rouges, a déclaré Robinson.

« Ainsi, par exemple, vous savez, en Floride, ils s’attendaient à recevoir 70 000 doses cette semaine, dont ils disent avoir besoin. Ils ne reçoivent que 30 000 doses.

«Et ce n’est pas seulement pour les personnes non vaccinées. Dans le sud de la Floride, la moitié des personnes qui recherchent ce traitement sont entièrement vaccinées. Alors pourquoi l’administration Biden coupe-t-elle ces fournitures ? » elle a dit.

Psaki a répondu en disant que les faits de Robinson n’étaient pas corrects.

« Ce n’est pas exact, alors laissez-moi vous donner les informations exactes. Tout d’abord, nous augmentons notre distribution ce mois-ci de 50 pour cent. Début août, nous distribuions en moyenne 100 000 doses par semaine. Maintenant, nous expédions en moyenne 150 000 doses par semaine », a déclaré Psaki.

«Au cours du dernier mois, cependant – et une chose que je pense que les gens doivent comprendre pour plus de clarté – les faits – je sais que vous aimez les faits – est que les anticorps monoclonaux sont des thérapies vitales qui sont utilisées après l’infection pour prévenir des résultats plus graves.

“Donc, clairement, le moyen de protéger les gens et de sauver plus de vies est de les faire vacciner afin qu’ils ne reçoivent pas le – COVID pour commencer”, a-t-elle déclaré.

«Mais au cours du dernier mois, compte tenu de l’augmentation des cas dus à la variante Delta et du nombre inférieur de taux de vaccination dans certains de ces États – comme la Floride, comme le Texas – seuls sept États représentent 70% des commandes.

“Notre offre n’est pas illimitée et nous pensons qu’elle devrait être équitable – dans tous les États du pays”, a-t-elle déclaré.

Mais Robinson a insisté, disant qu’il n’y avait pas eu de manque d’approvisionnement signalé.

« Mais il n’y a eu aucun rapport de manque d’approvisionnement, alors pourquoi les réduire dans ces États uniquement s’il n’y a aucun rapport de manque d’approvisionnement ? » elle a dit.

«Je pense que notre rôle en tant que – en tant que gouvernement supervisant l’ensemble du pays est d’être équitable dans la façon dont nous distribuons. Nous n’allons pas donner un plus grand pourcentage à la Floride par rapport à l’Oklahoma, et je ne pense pas que vous le suggériez », a déclaré Psaki avant de la fermer en disant « Je pense que nous devons passer à autre chose. »

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a également martelé l’administration pour ce qu’il pense être une vengeance de Biden contre le gouverneur en mettant en danger les personnes en Floride, a rapporté Fox News.

Il a déclaré que le nouveau plan de distribution équitable de Health And Human Services pour les anticorps était “très, très problématique” et a averti que les patients “allaient en souffrir”.

“Nous étions heureux de voir que le plan COVID de Biden annoncé la semaine dernière comprenait une augmentation de 50% des livraisons d’anticorps monoclonaux aux États ce mois-ci”, a déclaré jeudi l’attachée de presse du gouverneur Christina Pushaw à Fox News.

«Il est donc surprenant et profondément décevant que l’administrateur de Biden rompe cette promesse une semaine plus tard et réduise l’allocation du MAB à la Floride, de sorte qu’ils ne fournissent même pas la moitié des doses de traitement salvateur dont les patients COVID en Floride auront besoin, ” elle a dit.

L’Alabama Medical Association a également fait part de ses préoccupations concernant les changements.

« Les hôpitaux de l’Alabama sont pleins et soumis à un stress énorme. C’est pourquoi les médecins sont très préoccupés par les efforts fédéraux qui finiront par limiter notre offre et notre accès à ce traitement efficace », a déclaré la présidente de l’association, le Dr Aruna Arora.

« Nous demandons au gouvernement fédéral de nous aider à fournir plus de ce traitement – ​​pas moins – afin que nous puissions sauver des vies et garder les patients COVID hors de l’hôpital », a-t-elle déclaré.