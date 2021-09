09/10/2021

Le à 08:01 CEST

. / Buenos Aires

Lionel Messi Il n’a pas pu contenir les larmes dans son émotion après son triplé contre la Bolivie et la célébration devant son public pour l’obtention de la Copa América : « J’en rêvais depuis longtemps & rdquor ;. «C’est un moment unique à cause de la façon dont cela s’est passé et après tant d’attente. Il n’y avait pas de meilleure façon d’être et de pouvoir être ici pour célébrer est quelque chose d’incroyable & rdquor;, a déclaré le capitaine après la victoire 3-0 qui laisse l’Albiceleste en tant que garde du Brésil lors des éliminatoires sud-américains.

“Je n’en peux plus de tant de bonheur. C’est ce dont j’avais toujours rêvé et il m’a été donné. Pour ma famille qui me regarde et pour tous les Argentins. La vérité est que je suis très excité. Ma mère et mes frères sont sur le quai, ils ont beaucoup souffert aussi. Je suis très heureux & rdquor;, a-t-il souligné avant de fondre en larmes dans des déclarations télévisées après la rencontre. “La vérité, c’est que je dis toujours : les récompenses individuelles sont secondaires, car nous sommes là pour autre chose”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur son record de 79 buts, qui lui a permis de vaincre Pelé (77) et d’être le meilleur buteur du championnat national. équipes en Amérique du Sud.

Puis Messi a de nouveau soulevé la Copa América devant le public argentin, a fait le tour des Jeux olympiques et a célébré avec ses coéquipiers avant d’entamer son retour à Paris.