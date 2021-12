Jen Shah affirme qu’un nouveau documentaire l’empêche d’obtenir un procès équitable

À l’approche du procès pour sa prétendue implication dans un stratagème de télémarketing, Jen chah demande l’abandon des poursuites pénales contre elle.

Dans des documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York le 30 novembre et obtenu par E! News le 1er décembre, les avocats de la star de Real Housewives of Salt Lake City ont demandé à un juge de rejeter son affaire, arguant qu’un documentaire d’ABC News récemment publié sur Hulu avait violé le droit de Shah à un procès équitable.

Intitulé The Housewife & the Shah Shocker, le documentaire se concentre sur l’enquête fédérale sur Shah, 47 ans, et son assistante. Stuart Smith, qui ont également été accusés d’avoir fraudé des centaines de victimes dans une escroquerie de télémarketing à l’échelle nationale.

Le document présente des interviews de deux agents de Homeland Security Investigations, et selon l’équipe juridique de Shah, les agents ont partagé des détails sur le cas de la star qui n’étaient pas accessibles au public et « se sont exprimés sur son implication dans le stratagème présumé, son » style de vie somptueux « et son traitement allégué de prétendues victimes. »