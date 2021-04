Jen Shah de la fraude de Real Housewives of Salt Lake City

. Jen Shah de l’émission de téléréalité Real Housewives of Salt Lake City accusée de fraude

La star de télé-réalité de Real Housewives of Salt Lake City (RHOSLC), Jen Shah, s’est retrouvée en difficulté. Shah a été inculpé d’accusations fédérales de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent, dans une prétendue escroquerie de télémarketing à long terme, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York du ministère de la Justice, dans un communiqué publié. Mardi 30 mars.

Le document ajoutait que le premier assistant, partenaire et ami de RHOSLC – Stuart Smith était également inculpé.

Shah a été arrêté mardi matin à Salt Lake City, selon « l’acte d’accusation du tribunal fédéral de Manhattan », selon le communiqué. Shah devait comparaître devant le tribunal fédéral de Salt Lake City devant un magistrat mardi après-midi.

Jennifer Shah, qui se présente comme une femme d’affaires riche et prospère à la télé-réalité, et Stuart Smith, qui est décrit comme le « premier assistant » de Shah, auraient généré et vendu à plusieurs reprises des « listes de plomb » d’individus innocents. escroquerie », lit-on dans le communiqué de presse. «En réalité et comme on le prétend, les prétendues opportunités commerciales promues aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes. Désormais, ces accusés risquent une peine de prison pour leurs crimes présumés ».

Le NYPD a poursuivi en alléguant que les victimes de Shah et de Smith totalisaient des «centaines». L’escroquerie présumée a duré au moins neuf ans, de 2012 à mars 2021. Les deux pourraient encourir une peine maximale de 30 ans.

Heavy s’est approché des représentants de Shah, qui ont dit: « Pour le moment, nous n’avons aucun commentaire. »

Un agent spécial a déclaré que Shah & Smith avait construit sa richesse aux dépens des personnes vulnérables

Audrey Strauss, avocate des États-Unis pour le district sud de New York, Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé du New York Office of Homeland Security Investigations («HSI»), et Dermot Shea, commissaire du service de police de la ville de New York («NYPD») sont attribués au cas.

« Shah et Smith ont fait étalage de leur style de vie somptueux au public comme un symbole de leur » succès « », a déclaré Fitzhugh dans le communiqué. «En réalité, ils auraient construit leur mode de vie opulent aux dépens de personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière. Comme allégué, de manière inquiétante, Shah et Smith ont ciblé leurs très vraies victimes humaines comme des « conseils » à acheter et à vendre, offrant leurs informations personnelles à la vente à d’autres membres de leur réseau de fraude … [los grupos involucrados] ils ont travaillé pour s’assurer que Shah et Smith sont tenus responsables de leurs crimes présumés. En conséquence, leur nouvelle réalité peut s’avérer très différente de ce à quoi ils s’attendaient. «

Le plan compliqué de Shah et Smith a généré des listes de victimes potentielles, dont beaucoup avaient plus de 55 ans, selon le communiqué. Ensuite, ils auraient vendu ces «pistes» à des télévendeurs pour essayer de vendre des services commerciaux aux victimes.

Shea a ajouté: «Ces personnes auraient attaqué et escroqué des centaines de victimes, mais grâce au travail acharné du NYPD et de nos partenaires d’application de la loi, ce plan illégal a pris fin. Je félicite les détectives du NYPD, les enquêtes de la sécurité intérieure et le procureur américain du district sud de New York pour leur travail acharné pour traduire ces personnes en justice. «

Les co-stars du RHOSLC de Shah ont déjà remis en question sa situation financière

Les fans ont rencontré Shah lors de la première saison de RHOSLC. Shah a présenté aux téléspectateurs non seulement son style de vie somptueux, mais aussi son «Shah Squad», qui comprenait quatre participants. « Pourquoi avez-vous besoin de quatre assistants? », A demandé Cohen à Shah pendant la première partie de la réunion du RHOSLC. « [¿Puedes] analyser ce que chacun d’eux fait pour vous, applaudir pour vos fabuleuses tenues et vous emporter? ».

Shah a répondu: «J’ai besoin de beaucoup d’aide, tu sais. Ils font tous des choses différentes. Je dirige de nombreuses entreprises et entreprises différentes, et nombre d’entre elles ont des rôles différents dans les entreprises. «

La célébrité a ajouté: «Mon expérience est dans le marketing direct depuis environ 20 ans, donc notre entreprise fait de la publicité. Nous avons une plate-forme qui aide les gens à acquérir des clients. Ainsi, lorsque vous effectuez des achats en ligne ou sur Internet et que quelque chose apparaît, nous avons l’algorithme expliquant pourquoi cette annonce vous est présentée. «

Shah est marié à Sharrieff Shah, entraîneur adjoint de football à l’Université de l’Utah. Le couple a deux enfants: Omar, 17 ans, et Sharrieff Jr., 26 ans.

