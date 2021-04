Jen Shah de RHOSLC dit qu’elle est «  la seule minorité exposée  », dit Mary Cosby «  pense qu’elle est blanche  » ⋆ .

Une figure controversée de la caste des vraies femmes au foyer de Salt Lake City, Jen Shah dit qu’elle est «la seule minorité» de la série, affirmant qu’elle est membre de la distribution noire Mary Cosby « Pense qu’elle est blanche. »

Shah a déjà fait les gros titres la semaine dernière. Comme l’a rapporté theGrio mardi dernier, Shah a été arrêté «pour complot en vue de commettre une fraude électronique en relation avec le télémarketing et complot en vue de commettre du blanchiment d’argent».

Maintenant, elle fait face à une controverse sur la fuite audio d’un mémo vocal que Shah a envoyé sur Instagram. Sur l’enregistrement, Shah se plaint de ses camarades au foyer et de la façon dont elle se sent traitée dans l’émission.

Elle explique: «… je suis la seule minorité de la série. Marie [Cosby] ne compte même pas parce que Mary pense qu’elle est blanche. Mais, ils sont tous venus pour moi, ce qui est bien. Je vais être moi-même. Les gens aiment ça parce que je suis réel.

Shah affirme également dans la fuite qu’elle a «le plus grand cœur» et que cet aspect de son personnage est la source de frictions avec le reste de ses camarades de casting.

«Et ils savent que je suis celui de la série qui a aussi le plus grand cœur. Ils savent que… »dit-elle dans la note.

Comme theGrio l’a beaucoup rapporté l’hiver dernier, Shah s’est trouvée à plusieurs reprises en désaccord avec ses camarades de casting en raison de son comportement. Shah a constamment commenté les malheurs conjugaux de sa collègue ménagère, disant tristement que Cosby, «f-d son grand-père», se référant au fait que Cosby est mariée à son beau-grand-père, Robert Cosby Sr.

Curieusement, Shah a qualifié Cosby de «femme de couleur» à la télévision nationale lors de l’émission spéciale en trois parties. Comme theGrio l’a couvert il y a quelques mois, Shah a déclaré à l’hôte Andy Cohen, «Mary le saurait, je suis une femme de couleur, ça veut dire quelque chose de différent d’être étiqueté intimidateur!

Elle a ajouté: «Cela m’a ramené comme trente, quarante, ans … dire à une femme de couleur qu’elle est agressive et utiliser ces termes est très dangereux, vous ne savez pas parce que vous n’êtes pas dans ces chaussures … allégations à une femme de couleur!

Selon Bravo, Shah s’identifie comme tongane et hawaïenne, affirmant qu’elle se sentait ciblée en grandissant en tant que femme de couleur à Salt Lake City. Elle s’est convertie de la religion mormone à l’islam, selon sa biographie Bravo.

Jen Shah et son mari Sharrieff Shah

Dans une récente interview avec Variety, Cohen a confirmé que la deuxième saison de RHOSLC est actuellement en production. Page Six a également confirmé que RHOSLC tournait actuellement et que les caméras Bravo avaient l’intention de capturer Shah au milieu de son scandale actuel.

Un initié a déclaré à Page Six: «Bravo sait très bien que les téléspectateurs suivent chaque détail de cette affaire et continueront de le faire au fur et à mesure de son évolution, les producteurs prévoient donc de la suivre d’aussi près et d’utiliser toutes les images qu’ils peuvent légalement.»

