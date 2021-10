Jen Shah, star de ‘RHOSLC’, organise un événement au club de strip-tease alors qu’un procès contre la fraude se profile

Jen Shah essaie d’emballer tout le plaisir – et les chèques de paie – pendant ce qui pourrait être ses derniers mois de liberté … parce qu’elle organise un événement à Larry Flyntjoint de bande de ‘s.

La star de « The Real Housewives of Salt Lake City » s’apprête à gagner un joli centime le 22 octobre au Flynt’s Hustler Club NYC, quelques jours seulement après que son procès de fraude par télémarketing très médiatisé était censé commencer … bien qu’il soit maintenant repoussé à mars 2022 .

On nous dit que Shah fera des rencontres et signera des autographes au club de strip-tease populaire, et qu’il recevra également un cri sur scène avec Alexis Monroe … une actrice adulte qui fête son anniversaire ce soir-là.

Selon un représentant du Hustler Club … Jen était tout à propos d’organiser l’événement, et elle « reçoit une grosse somme (d’argent) en échange de son apparence, assez probablement pour mettre une brèche dans ses factures juridiques ». Des sources ayant une connaissance directe nous disent qu’il s’agit de dizaines de milliers.

Comme vous le savez … Shah a été arrêté en mars pour avoir prétendument ciblé et arnaqué des personnes – « des personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière » – hors de leur argent, et les autorités l’ont récemment accusée de « plus grande culpabilité » dans le schéma.

Elle clame son innocence totale et a plaidé non coupable. Elle était libéré sous des conditions strictes. En fait, Jen doit obtenir la permission de voyager, nous l’avons donc contactée pour confirmer que c’est ce qu’elle a fait pour ce concert. Les dossiers judiciaires montrent qu’elle n’a pas encore demandé un logement de voyage.

Ses problèmes juridiques ont été diffusés lors de la saison en cours de « RHOSLC », avec un récent épisode montrant son arrestation pour des accusations de fraude fédérales qui pourraient lui valoir jusqu’à 30 ans de prison.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’autres drames autour de Jen… juste la façon dont elle et ses fans semblent l’aimer !