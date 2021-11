Jen Shah tombe en panne et nie tout acte répréhensible au RHOSLC après son arrestation

Elle a également expliqué cet appel téléphonique à propos de « l’hémorragie interne » de Sharrieff… tandis qu’une des co-vedettes dit qu’elle ne veut plus rien avoir à faire avec Jen.

Après un épisode passé à parler d’elle et d’elle la semaine dernière, Jen Shah est retournée à « Real Housewives of Salt Lake City » dimanche soir pour partager une partie de sa version de l’histoire.

Au cours des deux dernières heures de l’émission, les téléspectateurs ont vu ses co-vedettes réagir à son arrestation choquante. Shah est accusé d’avoir généré et vendu des « listes de prospects » de personnes innocentes qui pourraient être ciblées dans le cadre d’une escroquerie par télémarketing pendant près d’une décennie. De nombreuses victimes étaient des personnes âgées et issues de la classe ouvrière. Elle a plaidé non coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre des accusations de blanchiment d’argent en avril.

Ce soir, nous l’avons vue rencontrer son avocat Clayton après avoir déposé son plaidoyer.

Bravo

« Ce dont j’ai été accusé est absolument le contraire de tout ce que je ferais dans ma vie », a-t-elle déclaré d’emblée, dans un confessionnal. « Si j’ai une faute, c’est parce que je donne trop et que j’aide trop de gens.

S’adressant à son avocat, elle a déclaré que toute la situation était « comme, surréaliste, vous savez? » Elle a ajouté qu’au moment de son arrestation, elle pensait que son mari Sharrieff était malade. Comme les téléspectateurs l’ont vu, elle a reçu un appel téléphonique alors qu’elle se trouvait dans une camionnette avec ses costars – et est partie brusquement, affirmant que son autre moitié avait une « hémorragie interne ». Après avoir été appréhendée par les autorités, les autres femmes ont simplement supposé qu’elle avait menti à propos de l’affaire de l’hôpital et ont en fait reçu un appel l’informant de l’arrestation. Ce n’est pas le cas, selon Jen.

« Quand j’étais assise dans le bus, j’ai reçu un appel téléphonique qui montrait le numéro de téléphone de mon mari sur mon téléphone. Ensuite, je me suis dit, attendez, ce n’est pas la voix de mon mari », a-t-elle affirmé dans un confessionnal. « Ils m’ont dit : ‘Tu dois rentrer chez toi, chercher Omar et venir rencontrer Sharrieff, il est à l’hôpital de l’Université de l’Utah.’ Je me suis immédiatement dit : ‘Oh mon dieu, est-ce que Sharrieff va bien ? C’est une urgence.' »

S’adressant à son avocat, elle a déclaré qu’après son départ, les autorités lui avaient demandé de s’arrêter dans l’espoir de lui parler. « Je ne savais pas ce qui se passait », a-t-elle ajouté.

« J’ai l’impression d’être encore sous le choc. Je n’ai pas grandi avec beaucoup, j’ai travaillé tellement dur pour arriver là où je suis », a-t-elle ensuite déclaré, en larmes. « Pour que cela se produise, j’ai essayé d’aider tant de personnes en cours de route. Je ne comprends pas. Le pire, c’est que je prendrai n’importe quoi. Mais que cela affecte mon mari et mes fils me tue. Je ne veux pas qu’ils fassent mal.

C’est tout ce que nous avons vu de Jen cette nuit-là, mais les autres femmes du casting avaient encore beaucoup à dire sur son arrestation.

Lisa Barlow était hors d’elle, croyant que Shah n’était pas « ce que nous pensons qu’elle est ». Elle a ensuite accusé Jen d’avoir envoyé aux femmes de la distribution des SMS « dérangeants » à partir d’un numéro mystérieux après leurs retombées à Las Vegas la saison dernière. Barlow a expliqué qu’elle croyait que Jen les envoyait parce que la personne a épelé « parce que » de la même manière que Shah, en écrivant « bcuz ».

Meredith Marks a déclaré qu’elle avait engagé un détective privé parce que son fils Brooks Marks – avec qui Jen a eu des drames – était » menacé « . L’enquêteur, selon Meredith, a déclaré « qu’il était extrêmement probable que cela vienne de Jen ».

Elle a ensuite demandé aux autres femmes si l’une d’entre elles voulait toujours être amie avec Shah pour aller de l’avant. Ni Jennie Nguyen ni Heather Gay n’étaient prêtes à la radier complètement, mais Marks avait fini. « Pouvons-nous parler des centaines de vies qu’elle a gâchées à cause de ses actions ? Et je suis censé me sentir mal pour elle ? s’exclama Meredith. « À quel moment dites-vous que ça suffit ?! Nous ne sommes pas amis, nous sommes à zéro. Il faut avoir confiance pour être amis. J’ai donné des chances. Elle m’a continuellement maltraité et m’a giflé au visage. Pourquoi je me présenterais pour elle ? À vous de me dire. »

Meredith a finalement déclaré qu’elle en avait « fini » avec Jen – ajoutant, dans un confessionnal, qu’elle serait « complètement révoltée » à Shah si les allégations s’avéraient vraies. Elle a ensuite dit à toutes les femmes : « Je ne veux pas d’elle en ma présence, je ne veux pas d’elle dans mon magasin, je ne veux pas d’elle chez moi et je ne veux pas d’elle près de ma famille. Si vous voulez inviter Jen, ne m’invitez pas.

Bien sûr, cela n’arrivera pas, comme l’a montré une bande-annonce de la saison pour que deux y entrent quelque part sur toute la ligne.

« RHOSLC » est diffusé le dimanche sur Bravo.

