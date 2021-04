Jena Sims s’est engagé avec le golfeur professionnel Brooks Koepka ⋆ .

WENN

L’actrice de ‘Sharknado 5: Global Swarming’ se dirige vers l’autel en disant oui quand son petit ami athlète se met à genoux et pose la grande question.

Jena Sims et Brooks Koepka sont fiancés.

Le « Sharknado 5: Essaimage mondial”L’actrice a annoncé dans un post sur son histoire Instagram qu’elle s’apprêtait à épouser le golfeur professionnel, révélant que Brooks avait en fait repoussé la question le 3 mars (21).

« 3/3/21 Meilleur jour de ma vie », a écrit Jena, avec une photo d’elle-même et Brooks souriant.

Plus tard, elle a publié une galerie de clichés sur son flux principal, montrant la proposition romantique du sportif au bord de la plage en Floride, ainsi que des célébrations avec ses amis et sa famille.

Brooks et Jena se sont rencontrés pour la première fois en 2015 et ont commencé à sortir ensemble deux ans plus tard.

«Nous nous sommes rencontrés aux masters 2015», a déclaré Jena à Golf Digest en 2019. «Et c’est tellement spécial parce que je viens de Géorgie, donc c’est parfait.»

«Nous étions au septième trou, dont je ne me souviens même pas, mais il a dit: ‘Oh, je me souviens de ce que vous portiez, où nous étions, tout.’ C’était cool… Nous étions juste amis à ce moment-là.

Le couple est ravi de fonder une nouvelle famille ensemble alors que la future mariée a écrit: «Pour toujours, ce n’est pas une blague», ce à quoi son nouveau fiancé a répondu: «Je t’aime Jean.»

Jena Sims a fait la une des journaux sur le golf pour la première fois en 2017 lorsqu’elle a été appelée par erreur l’ancienne petite amie de Brooks Koepka par un sportif Joe Buck.

Elle a répondu à l’époque: «Mon téléphone s’allume. C’était à moitié comme « Félicitations à Brooks! » Et l’autre moitié était: «Avez-vous entendu ce qui s’est passé? … Je me suis dit: «C’est bon, la vie continue. Nous sommes très bien. C’était une erreur honnête.

En 2019, ils ont de nouveau été touchés par des rumeurs de rupture après avoir été vu rejeter apparemment son baiser au championnat PGA. L’actrice a mis les pendules à l’heure dans un article léger: «Quand la plage est rocailleuse mais que votre relation ne l’est pas.»

