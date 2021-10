Jenelle Evans défend Mackenzie McKee au milieu d’un drame co-star

Au cours des derniers jours, les stars de Teen Mom OG se sont engagées dans de nombreux drames sur les réseaux sociaux. Alors que la situation concerne Mackenzie McKee et Cheyenne Floyd, Jenelle Evans, ancienne de Teen Mom 2, est entrée dans la mêlée pour défendre McKee. Sur Twitter, Evans a exhorté tout le monde à « laisser Mackenzie McKee tranquille » au milieu du drame.

Tout le problème a commencé après que la star de Teen Mom OG, Maci Bookout, a publié une vidéo d’elle-même, Floyd, Catelynn Lowell et Amber Portwood en train de filmer du matériel promotionnel pour l’émission. Les fans se sont rapidement demandé pourquoi McKee n’était pas incluse dans la séance photo, et elle a ensuite affirmé qu’elle avait fait le sien « en solo » parce que Floyd la « détestait ». Peu de temps après, Bookout et Floyd ont tous deux abordé la situation.

Après que Bookout ait défendu sa décision de publier la vidéo et clarifié qu’elle n’avait pas pris la décision de ne pas inclure sa co-star, McKee a réfléchi à son drame passé avec Floyd. Les problèmes du couple découlent du commentaire de McKee sur la vice-présidente Kamala Harris, qu’elle a qualifiée de femme « de couleur ». Après avoir fait cette déclaration, McKee a cherché à discuter avec Floyd, la seule maman noire sur Teen Mom OG. Alors que McKee a affirmé qu’ils avaient eu une bonne conversation, Floyd avait un souvenir différent des événements.

Floyd a déclaré que le récit de McKee était « au-delà de l’illusion » et a affirmé qu’elle devait donner à sa co-vedette une « leçon d’histoire » sur la ségrégation et le terme « coloré ». Elle a également affirmé que McKee avait fait plusieurs déclarations « non éduquées » et « ignorantes » sur la situation lors de la réunion qui ont été supprimées. McKee s’est ensuite défendue et a déclaré qu’elle « ne mettait pas mon pied dans ma bouche » pendant leur conversation. Elle a ensuite supprimé ses comptes Twitter et Instagram (ils semblent avoir depuis été réactivés).

Maintenant, mardi, Evans avait quelque chose à dire sur l’épreuve. Sur Twitter, elle a écrit que les gens lui avaient demandé de peser sur la situation. Malgré le fait qu’ils se soient bloqués, Evans a exhorté quelqu’un à « lui dire que je lui ai dit de rester fort et de ne pas être contrarié. Vous êtes la personne la plus importante dans cette situation ». Dans un tweet de suivi, l’ancien de Teen Mom 2 a dit aux gens de « laisser Mackenzie tranquille ». Elle s’est apparemment adressée au casting de Teen Mom OG en disant: « Un moyen de faire en sorte que quelqu’un se sente exclu … comme d’habitude. » L’ancienne star de télé-réalité a ajouté : « Si vous voulez commencer à pointer du doigt les défauts, j’ai toute une liste. »

Selon The Sun, Evans a ensuite partagé ce qu’elle pense être la « différence » entre McKee et le vieux drame de ses co-stars. Elle a écrit: « La différence dans cette situation est également que McKenzie s’est levé, a avoué, a reconnu son erreur et s’est excusé … mais cette autre nana a-t-elle même reconnu ses anciens tweets? » Evans a ajouté: « Pas que je m’en souvienne. » L’ancien de Teen Mom 2 faisait référence aux tweets antérieurs de Floyd, qui aurait écrit des tweets « racistes » sur les « Blancs ». Ni McKee ni le reste du casting de Teen Mom OG n’ont encore répondu aux tweets d’Evans.