Jenelle Evans et son mari David Eason doivent toujours cinq chiffres en impôts

Jenelle Evans et David Eason doivent encore plus de 46 400 $ d’impôts alors que l’ancienne star de Teen Mom 2 est victime de l’annulation de sa ligne de vêtements de sport la semaine dernière et de l’arrestation d’Eason vendredi. Le Sun a rapporté samedi que le privilège fiscal de l’État de 46 406,70 $ pour l’année 2017 avec lequel le couple a été giflé en juin 2020 reste actif, un greffier du tribunal confirmant que le montant n’a pas été payé.

Les problèmes fiscaux d’Evans et d’Eason sont survenus après que la star de télé-réalité de MTV a été licenciée de Teen Mom 2 en mai 2019 après qu’Eason a tiré et tué le bouledogue français de la famille pour avoir mordu sa fille de 4 ans, Ensley. Eason avait déjà été licencié de Teen Mom 2 après avoir fait des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Depuis lors, Evans a poursuivi un certain nombre de projets différents, notamment une chaîne YouTube et un podcast.

L’incursion prévue d’Evans dans l’athleisure devait être lancée le 17 novembre, mais la semaine dernière, la société qui a fabriqué la ligne de vêtements, Sew Sew You, a annoncé qu’elle se retirait du projet en raison de toutes les controverses dans le passé de la personnalité de la réalité après ils ont affirmé avoir été contactés par des fans de Teen Mom. Evans a partagé la nouvelle de l’annulation sur TikTok, affirmant qu’elle avait « pleuré toute la matinée ». Elle a poursuivi: « Désolé de laisser les espoirs de tout le monde, mais Sew Sew You m’a laissé tomber à cause des ennemis. »

Vendredi, Eason a été arrêté sur des allégations de conduite avec un permis révoqué avec un conteneur d’alcool ouvert dans sa voiture. Eason a été arrêté vendredi à 20 h 45 et détenu sous caution de 750 $ avant d’être libéré sous caution par un serf. Il doit comparaître devant le tribunal le 16 février. Eason a déjà été accusé de conduite avec un permis révoqué lors d’un incident distinct en juillet 2020 et a des frais supplémentaires pour conduite avec permis révoqué, étiquette d’enregistrement expirée et excès de vitesse hors du comté de Pender. Il devrait comparaître devant le tribunal pour ces accusations le 9 février. Evans avait précédemment affirmé sur TikTok qu’Eason avait perdu sa licence en raison d’une pension alimentaire impayée pour son ex.