Jenelle Evans fond en larmes après la chute d’une nouvelle entreprise commerciale

Teen Mom alun Jenelle Evans a publié une vidéo au cœur brisé cette semaine, révélant que sa prochaine collaboration de ligne de vêtements avec SewSewYou a été abandonnée à la suite de certains de ses commentaires controversés. Evans a posté une vidéo TikTok, pleurant sur les nouvelles récentes selon lesquelles le partenariat avait échoué à cause de « haters ». « J’ai pleuré toute la matinée », a-t-elle écrit en légende de la vidéo. « Désolé de laisser tout le monde espérer, mais SewSew You m’a laissé tomber à cause des ennemis. »

Elle a suivi le court clip avec une vidéo YouTube plus longue intitulée « Who #Cancelled Me? » Evans, qui a récemment poursuivi LeBron James sur Twitter pour ses commentaires sur le procès de Kyle Rittenhouse, a allégué que ses « ennemis » avaient décidé de lancer une « campagne de haine » contre elle en envoyant des quantités massives de messages ainsi que des articles détaillant certains de son passé de division. Actions. En retour, l’entreprise a décidé d’abandonner sa ligne de vêtements. « Ils sont revenus et ont dit ‘non’, nous ne travaillons pas avec vous », a déclaré Evans, l’entreprise lui a dit dans la vidéo à la lumière de son passé. « Pour faire court, ils ont dit qu’ils n’avaient pas la capacité de gérer tous ces e-mails haineux », a-t-elle ajouté.

La star de la télé-réalité avait fait la promotion de la ligne sur ses comptes de médias sociaux avec plusieurs publications pendant des mois avant la mauvaise nouvelle. « … Tout sort par la porte. Je travaille là-dessus depuis décembre 2020 et ça craint que les gens évoquent le passé », a-t-elle déclaré, devenant émue. « Rien que j’ai fait récemment. C’est toujours le passé. Personne ne me donne la chance de parler maintenant. Ils se soucient juste de ce qui a été dit dans le passé. »

« J’ai essayé tellement de ne pas pleurer, j’ai tellement essayé de rester fort… J’ai changé. Je pense que je suis une bonne personne. Je pense que je mérite des opportunités… mes sentiments sont blessés », Evans a poursuivi, avant d’ajouter dans sa conclusion qu’elle « a besoin de quelques jours pour réfléchir… restez hors ligne… arrêtez de lire les commentaires ». Elle a également écrit sur son histoire Instagram qu’elle allait prendre du temps. « Ma santé mentale est numéro 1. Honnêtement, je suis tellement déprimé que j’ai besoin de m’éloigner des réseaux sociaux. Priez pour moi, merci. »