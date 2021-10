Jenelle Evans répond aux rumeurs de chirurgie plastique après avoir twerk TikTok

in

L’ancienne star de Teen Mom 2, Jenelle Evans, met fin aux rumeurs selon lesquelles elle aurait subi un lifting brésilien des fesses. Evans et son mari David Eason ont parlé des rumeurs sur les réseaux sociaux. Les spéculations sur la silhouette améliorée d’Evans ont commencé après qu’elle ait partagé une vidéo TikTok de son twerk.

Evans a partagé une vidéo le 30 septembre portant un débardeur blanc et un short en jean coupé où elle a dansé sur « Honky Tonk Badonkadonk » de Trace Adkins. “Pouvez-vous me blâmer?” le joueur de 29 ans a sous-titré la vidéo, ajoutant le hashtag “#GotItFromMyMomma”. Beaucoup ont afflué vers la section commentaires de la vidéo pour nier que le butin d’Evans est naturel.

“Mais maman ne te l’a pas donné… @therealdrmiami l’a fait”, a commenté un utilisateur de TikTok, faisant référence au célèbre chirurgien plasticien, le Dr Michael Salzhauer. Evans était irrité et a posté une vidéo de suivi pour nier qu’elle avait un BBL.

« Donc, quand je suis allé chez le Dr Miami en Floride, pourquoi suis-je allé là-bas ? » Evans a demandé à Eason dans la vidéo. “Ton menton,” répondit Eason. “Ouais? D’accord, d’accord,” répondit Evans. “[Because] quelqu’un a dit que ta mère ne te l’avait pas donné, le Dr Miami l’a fait. ” Eason a répondu: “Oh, il ne l’a certainement pas fait, vous pouvez lui demander vous-même, il dirait ‘non.’ Et il a également dit non à travailler sur votre menton. Il a dit qu’il ne ferait pas ça parce que tu n’en as pas besoin”, a-t-il dit. “Oui, nous n’y sommes même pas allés à propos de mon a–“, a ajouté Evans. “Et j’ai déjà fait faire mes seins, ce que tout le monde sait .”

Evans a été ouverte sur les chirurgies esthétiques qu’elle a subies. Elle a eu des implants mammaires en 2012 et des produits de comblement des lèvres en 2016. Elle a également déclaré ne pas aimer l’apparence de son menton. “Je ne suis vraiment pas sûre de mon menton depuis longtemps”, a-t-elle déclaré à Us Weekly en 2016. “Je pensais juste que c’était vraiment pointu, et depuis que je vieillis, mon visage grandit.”

Evans n’est pas la seule star de la franchise Teen Mom à passer sous le couteau. Kailyn Lowry, Jade Cline et Briana De Jesus ont toutes relaté leurs expériences de chirurgie plastique dans l’émission ou sur leurs pages de réseaux sociaux.