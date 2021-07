Jenelle Evans, une ancienne de «Teen Mom 2», se défend après un incident avec une arme à feu de rage sur la route refaite

in

Jenelle Evans défend l’un de ses moments les plus choquants sur Teen Mom 2. L’ancienne personnalité de MTV a répondu sur TIkTok lorsque l’utilisateur Haus Of Petty a partagé mercredi une vidéo comprenant plusieurs gros titres concernant son incident de rage au volant d’avril 2018, dans lequel elle a tiré une arme sur quelqu’un qui l’avait coupée alors que son fils Jace, alors âgé de 8 ans, était assis sur le siège passager.

“[Jenelle Evans] c’est toi?” la vidéo était sous-titrée, la taguant. Evans a répondu avec un emoji au visage riant, ” Tout le monde a un passé et je ne suis pas un criminel. ” L’ensemble de l’incident de rage au volant a été capturé par les caméras Teen Mom 2, y compris la décision d’Evans de suivre l’autre conducteur jusqu’à son domicile et de le menacer. Les deux conducteurs ont ensuite appelé la police, mais aucune accusation n’a été déposée dans cette affaire.

Plusieurs mois plus tard, Evans a parlé des conséquences de l’incident lors des retrouvailles de la saison avec le Dr Drew. “Depuis lors, je souffre du SSPT, je fais des cauchemars”, a-t-elle affirmé. “Quand l’incident s’est produit, je n’ai même pas quitté ma maison pendant la première, genre, deux semaines.” Lorsque le Dr Drew a demandé si Evans pensait qu’elle « allait traumatiser davantage Jace en suivant » l’autre conducteur hors de la route et en tirant une arme sur lui, elle a répondu : « Je n’y ai pas pensé à l’époque. Tout ce que j’ai pensé c’est qu’il a presque blessé mon fils. Il a presque assommé mon fils. Et c’est ce qui m’a énervé.

Evans n’a pas tardé à Teen Mom 2 après cet incident, et elle a été licenciée après que son mari David Eason a tiré et tué le bouledogue français de la famille en 2019. Eason a tué le chien a également entraîné le retrait temporaire des enfants de leur maison au milieu d’un CPS. enquête, mais finalement, l’enquête a été close et les enfants leur sont retournés.

Eason a défendu ses actions dans la série YouTube du couple, affirmant qu’il avait tiré et tué Nugget après que le chien ait mordu le visage de sa fille Ensley. “J’ai pris sur moi d’abattre le chien, et c’est comme ça que sa famille a toujours fait quand le chien mord quelqu’un. Il y a eu des chiens dans le passé qui m’ont mordu et mon père a abattu le chien”, a-t-il poursuivi. “Beaucoup de gens par ici – si votre chien court dans leur jardin, ils vont juste lui tirer dessus. Ils ne vont pas vous appeler pour vous le dire. … C’est quelque chose que je ne ferais jamais.”