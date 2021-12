Jenifer Lewis demande au Congrès d’enquêter sur la mort de Kendrick Johnson

Lire du contenu vidéo

Jenifer Lewis demande au Congrès d’ouvrir une enquête sur la mort de Kendrick Johnson — un garçon noir de 17 ans — dont le corps a été retrouvé enroulé dans un tapis de gym il y a des années.

L’auteur de « The Mother of Black Hollywood » et producteur exécutif du documentaire Starz « Finding Kendrick Johnson » nous a rejoint mercredi sur « TMZ Live » et a expliqué pourquoi elle pense que son cas est si important.

Jenifer nous a dit : « C’est le film le plus important sur lequel j’ai jamais travaillé. Ce que cette famille a vécu est indescriptible, mais nous devons le dire pour que le public sache la vérité. »

La mort controversée a été jugée « accidentelle » par l’État de Géorgie, bien que la famille de Kendrick ait engagé un spécialiste en médecine légale qui a déclaré que sa mort avait été causée par « un traumatisme contondant non accidentel ». L’affaire a été classée, mais a rouvert en mars … on nous dit que le doc fait la lumière sur de nouvelles preuves dans l’affaire.

Jenifer est clairement indignée par le manque d’action de la part des forces de l’ordre, en disant : « Vous savez combien de preuves le FBI doit avoir pour prendre d’assaut la maison de quelqu’un avec des fusils AK-47 sortis ? Et puis quand ils sont entrés et ont vu que ça était un agent du FBI, il a juste été poussé sous le tapis, juste poussé sous le tapis. Un autre enfant noir. Et alors ?

L’actrice a également parlé de son lien spécial avec le cinéaste Jason Pollock après son 2014 Michael Brown doc, puisqu’elle a grandi dans une petite ville juste à l’extérieur de Ferguson … et elle veut maintenant que les gens de Washington fassent quelque chose à ce sujet.

Le document est disponible dès maintenant sur Prime Video et sera publié par Starz le 27 décembre.