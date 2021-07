Jenn Harley de Jersey Shore se dirigerait vers une cure de désintoxication après sa dernière arrestation

Avant d’entrer en cure de désintoxication, Jenn Harley avait pas mal de problèmes. Les premiers rapports sur son arrestation en juin ont suscité des spéculations selon lesquelles son ex Ronnie Ortiz-Magro pourrait avoir quelque chose à voir avec l’affaire, étant donné que l’incident incitatif aurait eu lieu dans la maison de Las Vegas dont les deux copropriétaires sont propriétaires. Cependant, après que plus de détails eurent finalement été révélés, il a été rapporté que Harley buvait et s’était disputée avec son petit-ami de l’époque, Joseph Ambrosole, qui allait trop loin. Apparemment, la star de Jersey Shore a frappé à plusieurs reprises Ambrosole à l’arrière de la tête, a tiré une arme sur lui, a utilisé au moins une insulte raciale contre lui et a menacé de le tuer.