Jenna Bush Hager célèbre le 75e anniversaire de sa mère Laura Bush avec des photos de famille

Jenna Bush Hager a montré à sa mère, Laura Bush, beaucoup d’amour le jour de son anniversaire. L’ancienne première dame a célébré son 75e anniversaire jeudi, et le co-animateur d’aujourd’hui avec Hoda & Jenna a marqué l’occasion spéciale avec un doux hommage d’anniversaire partagé sur Instagram avec une collection d’adorables photos de famille.

Dans le message d’anniversaire adressé à sa mère, Hager a souhaité « le plus joyeux anniversaire à ma belle, gentille et gracieuse maman. Je t’aime ». Elle a ajouté le hashtag, « nous l’avons eu de ma maman. » Pour marquer l’occasion, Hager a également partagé plusieurs photos de Bush avec sa famille, dont plusieurs images de l’ancienne première dame avec les trois enfants de Hager – Margaret « Mila » Laura, 8 ans, Poppy Louise, 6 ans et Henry, 2 ans » Hal » Harold – qu’elle partage avec son mari Henry Hager. Le carrousel de photos s’est terminé par une image de Hager et de sa mère se donnant un high five.

Hager n’était pas la seule à montrer un peu d’amour à Bush lors de son grand jour. L’ancienne première dame a également reçu un hommage Instagram du George W. Bush Center, qui abrite la bibliothèque et le musée présidentiels Bush. À côté d’une photo de Bush parmi les bluebonnets du Texas, le Centre a écrit sur Instagram, « joyeux anniversaire à Mme. [Laura Bush]! Cette année, nous célébrons son engagement intemporel à préserver la beauté naturelle du monde qui nous entoure, son plaidoyer en faveur des femmes du monde entier et le partage de son amour d’apprendre avec les enfants de notre nation – faisant sans aucun doute de notre monde un endroit meilleur. »

Pendant ce temps, en réponse au message de Hager, une personne a écrit que Bush est « la définition de la classe, de l’élégance et de l’intelligence. Joyeux anniversaire, Mme Bush. Merci de servir notre pays avec grâce ». Une autre personne a dit : « Joyeux anniversaire à l’une de nos meilleures premières dames de tous les temps ! » Une troisième personne a commenté: « Le plus heureux des anniversaires, Mme Bush – une telle dame de grâce ».

L’anniversaire de l’ancienne première dame est arrivé au milieu d’une période passionnante pour la famille Bush. En septembre, la sœur jumelle de Hager, Barbara Bush, a accueilli sa fille Cora Georgia Coyne, son premier enfant avec son mari Craig Coyne et Bush et son mari, l’ancien président George W. Bush, quatrième petit-enfant. Après l’arrivée de la petite Cora, Bush a partagé une douce image d’elle-même et de son mari avec leur nouveau-né. Bush a déclaré qu’elle et son mari étaient « fiers et reconnaissants ».