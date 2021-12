Jenna Bush Hager célèbre Noël « Très Texas » avec ses 3 enfants

Jenna Bush Hager passe un « Noël très texan » cette année. L’animatrice de l’émission Today s’est rendue sur Instagram pour partager de douces photos de sa famille célébrant les vacances ensemble dans son pays d’origine. Sur les photos, Bush Hager et son mari Henry Hager posent avec leurs trois enfants, les filles Margaret « Mila » Laura, 8 ans, et Poppy Louise, 6 ans, et leur fils Henry « Hal » Harold, 2 ans. a sous-titré l’une des photos, avec « Tellement reconnaissant ».

Le matin de Noël, Bush Hager a partagé une adorable photo des trois enfants se tenant la main et portant un pyjama assorti. Plus tôt ce mois-ci, elle a partagé des photos de deux de ses cartes de vœux mettant en scène ses enfants. La première carte montre des photos découpées des enfants sautant joyeusement devant un sapin de Noël. Dans un autre, ils se blottissent l’un contre l’autre près d’un arbre. « Joyeux tout !! » Bush Hager a sous-titré les photos. « Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année en bonne santé ! »

Le mois dernier, Bush Hager a fêté ses 40 ans avec une surprise majeure. Henry est descendu dans les rues de New York déguisé en page NBC pour interroger les passants sur les choses préférées de sa femme. Le doux moment a fait pleurer l’animatrice de Today With Hoda et Jenna en direct dans l’émission du matin. On pouvait la voir essuyer ses larmes tout au long du segment, surtout lorsque son mari l’a terminé sur une note émotionnelle. « Jenna, tu es une ancre incroyable – tu es si bonne dans ce travail. Je ne sais pas comment tu le fais », a-t-il déclaré. « Je t’aime. Joyeux anniversaire – je me déconnecte. Passe au micro. » Il est même entré en scène avec un bouquet massif pour une surprise en personne pour sa femme.

Bush Hager a dit à sa co-animatrice Hoda Kotb à quel point elle était choquée que son mari accepte de filmer un segment aussi idiot, mais Kotb l’a informée que non seulement il avait joué dans la vidéo, mais qu’il était celui qui avait « concocté » toute l’idée. Essuyant ses larmes, le mari de Jenna a plaisanté en disant qu’elle pourrait avoir besoin d’une pause parce qu’elle était « tellement submergée » par l’émotion que le présentateur de NBC l’a déclaré « le meilleur ».