Jenna Bush Hager est émue en remerciant Hoda Kotb pour sa grande pause

Hoda Kotb et Jenna Bush Hager sont devenues émues en parlant de leurs grandes interruptions de carrière dans l’épisode de mercredi de Aujourd’hui avec Hoda et Jenna, avec Hager partageant à quel point sa co-star a été importante pour l’amener là où elle est aujourd’hui. Kotb a commencé le segment en parlant de ses propres difficultés à obtenir un emploi à la sortie de l’université, admettant qu’elle « pensait en quelque sorte que [she] allait trouver un travail tout de suite. »

Se faire rejeter pour la première fois a été une surprise pour Kotb, qui a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’avoir travaillé dur et obtenu son diplôme universitaire empêcherait le flux constant de rejet auquel elle était confrontée. « Il y a un moment où vous en avez tellement que toute votre estime de soi tombe aux toilettes », a-t-elle expliqué. « Vous commencez à penser : ‘J’ai fait une erreur. Tous ces gens ne peuvent pas se tromper.' »

Une personne allait changer la vie de Kotb pour toujours – Stan Sandroni de Greenville, Mississippi. « Il m’a embauchée alors que personne d’autre ne l’aurait fait. Je ne l’oublierai jamais », a-t-elle déclaré. « Ce type y croyait, et c’est tellement choquant. Tu as juste besoin de celui-là. » Hager a ensuite demandé à sa co-vedette : « Savez-vous qui serait la mienne ? Vous. »

Devenant émue, Hager a rappelé comment une invitation de Kotb a changé sa vie pour toujours. « Je sais que ça a l’air ringard et j’ai failli ne pas le dire, mais j’étais ici pendant des années à faire beaucoup de choses différentes. J’ai travaillé très dur. J’ai demandé aux producteurs de dire : ‘Tu es un correspondant. C’est là que tu es. ‘ C’était bien », a-t-elle dit en pleurant. « C’est là que je voulais être. Je voulais raconter des histoires. Et tu m’as demandé de te remplacer, et je ne l’oublierai jamais. Le mien, c’était toi. »

Hager a rejoint Kotb en tant que co-animatrice à temps plein en 2019 après le départ de Kathie Lee Gifford, et les deux sont devenus une équipe puissante de jour. Plus tôt ce mois-ci, lorsque Kotb a reçu le Matrix Award pour son travail dans le domaine de la communication, Gifford est revenue sur sa première pause : « L’histoire de Hoda est tellement inspirante parce qu’elle était contre toute attente pour décrocher son premier emploi à la télévision. » Hager a ajouté : « Elle a travaillé si dur pour arriver là où elle est, mais elle n’oublie jamais d’où elle vient. »