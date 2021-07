Jenna Bush Hager lit une lettre déchirante de sa fille au camp

La fille de Jenna Bush Hager a un peu le mal du pays pendant son absence au camp d’été. Dans l’émission de mercredi, la présentatrice de l’émission Today a lu la lettre émouvante de sa fille de 8 ans, Mila, qui lui a brisé le cœur en “un million de morceaux” alors que la jeune fille demandait à Hager et à son mari Henry Chase Hager de venir la chercher.

S’adressant à la co-animatrice Hoda Kotb, Hager a révélé qu’elle “a reçu hier soir une lettre qui m’a rappelé une lettre que j’écrirais, et cela m’a brisé le cœur en un million de morceaux”. La mère de trois enfants, qui est également maman de Poppy, 5 ans, et Hal, 2 ans, a ensuite lu la lettre à l’antenne. La lettre commençait par “Chers maman et papa, vous me manquez. J’aimerais pouvoir être avec vous.” Cependant, c’est la dernière ligne qui a vraiment touché les cordes sensibles, avec la petite Mila fermant la lettre en écrivant : “PS Papa, combien de temps avant que tu ne viennes me chercher ? Tu me manques trop. Je dois arrêter de pleurer. Alors au revoir. Vous me manquez terriblement, maman et papa.”

Hager a ensuite montré la lettre au public, disant aux téléspectateurs qu’elle était tellement touchée par le message qu’elle en a pris une photo et l’a envoyée à ses parents, l’ancien président George W. Bush et la première dame Laura Bush. Elle a également déclaré que son mari était tellement ému par la lettre qu’il a presque conduit pour chercher l’enfant de 8 ans. Hager s’est rappelé: “Il dit:” Devrions-nous simplement y aller? Devrais-je simplement aller la chercher?’ Je me suis dit : ‘Non, elle va bien.'”

Mila a envoyé la lettre alors qu’elle reste dans un camp d’été de trois semaines. Hager a déclaré aux téléspectateurs d’aujourd’hui en juin qu’ils avaient déposé Mila au camp, qui est le camp même où Hager est allé quand il était enfant. Se souvenant du moment, Hager a admis qu’elle était émue, et c’est Mila qui lui a dit : “” Ne pleure pas, maman ” et j’ai dit : ” Je ne vais pas pleurer. ” ” Hager a dit, ” il y avait quelque chose à ce sujet parce que c’est le camp où je suis allée quand j’étais petite, donc il y avait cette nostalgie. Aussi, je suis descendu de la voiture et elle a dit : « Maman, j’ai de la crème solaire dans les yeux. » Mais je savais qu’elle n’avait pas de crème solaire dans les yeux. C’était juste ce sentiment de… elle est vieille ! Comment est-elle assez vieille pour s’éloigner de moi pendant trois semaines ?”

L’expérience de camp d’été de Mila survient quelques mois seulement après avoir célébré son huitième anniversaire. Pour célébrer l’occasion spéciale, Hager a écrit un message d’anniversaire touchant à sa fille, écrivant que sa “créativité, son leadership, son empathie et son cœur INSPIRENT” et rappelant comment “il y a huit ans, vous êtes venue au monde rapide et fougueuse – faisant de moi une maman – me changer pour toujours.”