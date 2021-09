Jenna Bush Hager partage les premières photos de la fille nouveau-née de sa sœur jumelle Barbara

Jenna Bush Hager est une fière sœur ! L’ancienne première fille s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour féliciter sa sœur jumelle aînée d’une minute, Barbara Bush, pour la naissance de son premier enfant avec son mari Craig Coyne. S’adressant à Instagram lundi avec un hommage sincère, Hager a honoré son frère et sa nouvelle nièce en partageant un diaporama d’instantanés de l’hôpital la semaine dernière. Le doux message vient de la talons des parents des jumeaux, l’ancien président George W. Bush et la première dame, Laura Bush, annonçant initialement la bonne nouvelle dans une déclaration partagée à leurs réseaux.

“Le cœur plein, Laura et moi sommes ravis de vous annoncer la naissance de notre nouvelle petite-fille. Barbara a donné naissance à Cora Georgia Coyne le 27 septembre 2021, dans le Maine — non loin de notre maison familiale où Barbara et Craig se sont mariés. Cora est sains et adorables, et nous sommes fiers et reconnaissants”, lit-on dans le communiqué sur leur Twitter. Hager a fait écho aux sentiments avec ses propres mots sincères dédiés à la fille de Bush et Coyne.

“Chère Cora Georgia, aujourd’hui est le jour où j’ai rencontré ma nièce la plus belle, la plus précieuse et la plus fougueuse”, a écrit Hager, ajoutant que l’arrivée du bébé était “un peu plus tôt” qu’ils ne l’avaient tous prévu. “J’ai été témoin avec admiration comme mon plus cher, le plus dur [Barbara Bush] est devenue maman. Et aujourd’hui c’est le jour où je suis tombé amoureux ! Certains cousins ​​attendent avec impatience de jouer avec vous, mais pas encore d’amour. !!!” aux côtés des mots du poète et essayiste Frederick Buechner : “Des belles et terribles choses vont arriver. N’ayez pas peur.”

Plus tôt cette année, Bush a déclaré à PEOPLE que même si la pandémie de COVID-19 avait ses limites, l’une des plus grandes « doublures argentées » était l’opportunité qu’elle a eue de passer plus de temps avec ses parents au Texas. “Il est temps que nous n’aurions jamais eu autrement, bien sûr”, a déclaré le cofondateur de l’organisation à but non lucratif Global Health Corps. “Il y a quelque chose de vraiment charmant dans la simplicité d’être avec quelqu’un tous les jours … plutôt que lorsque nous sommes normalement avec notre famille où c’est pendant les vacances ou c’est pour ce laps de temps très condensé.”

Bush et Coyne se sont mariés il y a près de trois ans lors d’une cérémonie “très courte et douce” sur la côte atlantique, selon PEOPLE. En hommage à sa défunte grand-mère, Barbara Bush, la femme de 39 ans a accessoirisé sa robe en crêpe de soie ivoire personnalisée Vera Wang avec un rappel sentimental de son homonyme. Avec l’ancien président Bush promenant sa fille dans l’allée et son père, l’ancien président George HW Bush, Hager s’est rendu sur Instagram à l’époque pour commenter l’événement réservé à la famille, lui avouant qu’elle était ravie de sa grande sœur. “Mon cœur a explosé hier soir alors que je regardais ma plus chère poule mouillée se marier dans le Maine. C’était comme elle : privée (seulement de la famille !) et pleine d’amour (et oui beaucoup de larmes !)”, a écrit Hager aux côtés du premier de nombreux des postes. “Des larmes de joie, un cœur qui explose en regardant cette belle fille se marier dans un endroit qui signifie amour et famille. Je suis si fière d’être cette belle soeur (sic).”