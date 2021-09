Jenna Bush Hager rend un hommage sincère à la petite fille de sœur Barbara

Il y a un nouveau bébé Bush en ville !

Barbara Buisson a donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Cora Géorgie, le sept. 27. L’ancienne première fille et son mari, Craig Coyne, ont accueilli leur petit dans le Maine.

“Le cœur plein, Laura et j’ai le plaisir de vous annoncer la naissance de notre nouvelle petite-fille, “ancien Président George W. Bush a déclaré en révélant l’arrivée de son quatrième petit-enfant.

Il a déclaré que Cora était née “non loin de notre maison familiale” dans le Maine, où Barbara et Craig se sont mariés en 2018. Il a ajouté: “Cora est en bonne santé et adorable, et nous sommes fiers et reconnaissants.”

la soeur de Barbara, Jenna Bush Hager, a partagé quelques-unes des premières photos de sa nièce et a écrit un hommage à Cora, qui développe déjà une personnalité fougueuse.

“Chère Cora Georgia”, a-t-elle commencé dans son message, “Aujourd’hui est le jour où j’ai rencontré ma nièce la plus belle, la plus précieuse et la plus fougueuse (un peu plus tôt que prévu !).”