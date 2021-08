Jenna Dewan clarifie ses sentiments à propos de Channing Tatum dans un message honnête

Le divorce et la coparentalité ne sont jamais une tâche facile et nécessitent des années d’apprentissage et de croissance. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de divorces à Hollywood, qui deviennent des attractions très publiques. Mais Jenna Dewan et Channing Tatum semblaient être arrivés à un lieu de respect et de compréhension mutuels. C’était jusqu’à ce qu’une récente interview soit publiée. Après que ses mots ont frappé les médias, Dewan a apparemment décidé de applaudir à la couverture. Et maintenant, l’actrice a pris sur elle de clarifier ses sentiments à propos de son ex-mari.