Jenna Dewan défend l’interview “déformée” de Channing Tatum

Jenna Dewan clarifie les commentaires qu’elle a faits dans le récent épisode de podcast de Dear Gabby. Au cours de l’épisode, Jenna a parlé de devenir une nouvelle maman pour sa fille Everly, en disant “Je devais voyager avec elle et à l’époque, Chan n’était pas disponible pour être avec nous pour la plupart. Donc, c’était moi, mon doula et Evie voyageant toutes seules à six semaines. » La citation a été récupérée en ligne et Jenna dit que ses mots étaient “déformés”.

“Il est regrettable que d’innombrables médias aient pris une conversation importante sur l’expérience d’une femme avec les problèmes du post-partum et tiré des citations pour donner l’impression que je claquais le père de mes filles, quelque chose que je ne ferais jamais”, a écrit Jenna dans une déclaration qui lui a été envoyée. Compte Twitter. “En tant que parents qui travaillent, nous avons tous les deux été confrontés à des défis à l’époque, mais je ne parle que pour moi et pas de lui. Quiconque écoute réellement l’interview, ce que j’encourage tout le monde à faire, verra clairement que mes mots ont été déformés pour clics et de pousser des potins faux et salaces sans aucun égard pour les personnes réelles impliquées, ou le message prévu. ”

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Une source a déclaré à People que Channing pense également que les commentaires de Jenna ont été déformés et qu’il “a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être là pour sa famille” après la naissance d’Everly. Vous pouvez écouter les commentaires complets de Jenna sur le podcast Dear Gabby, où elle parle de l’équilibre entre la maternité et son travail, ainsi que son expérience de l’anxiété post-partum.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io