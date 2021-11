Jenna Dewan sur l’importance des œuvres caritatives des Manoirs Ronald McDonald (exclusif)

Jenna Dewan est plus qu’une simple actrice. La star de Step Up utilise sa notoriété pour faire connaître le travail des Ronald McDonald House Charities, car beaucoup recherchent des causes à soutenir lors de Giving Tuesday, un effort international visant à soutenir les organisations caritatives. L’organisation, qui a fondé sa première maison en 1974 à Philadelphie, offre une variété de services aux familles touchées par des enfants atteints de maladies graves. L’organisation offre aux familles un chez-soi loin de chez elles grâce au confort, au soutien et aux ressources aux familles lorsqu’elles voyagent à des kilomètres de leur domicile pour les soins médicaux dont leur enfant a besoin.

Dewan, mère de deux enfants, a été inspirée à s’impliquer dans son propre cheminement vers la maternité. Pop Culture a expliqué à Dewan comment le partenariat est né et pourquoi elle encourage tous à faire don de leur temps et de leurs services à l’organisation. Faites défiler pour lire nos questions-réponses avec l’actrice Rookie et Superman & Lois, qui a été modifiée pour plus de clarté.

PC : Nous avons entendu dire que vous faisiez partie de ce nouveau partenariat incroyable avec les Manoirs Ronald McDonald. Comment vous êtes-vous impliqué ?

JD : Je connais les Manoirs Ronald McDonald depuis très, très longtemps et le travail incroyable qu’ils font. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est l’idée qu’en tant que maman, je sais ce que c’est que de s’inquiéter pour la santé de mes enfants, et je ne peux pas imaginer, lorsqu’un enfant est malade, devoir s’inquiéter de son confort, de son logement et de ses soins tout en recevant traitement. Le fait qu’ils fournissent cela aux familles proches de l’hôpital que celles où ces enfants reçoivent un traitement, et ce sans frais et c’est un endroit si aimant et si accueillant, cela m’a vraiment parlé et a compté au-delà.

En quoi consiste exactement votre rôle au sein de l’association ?

Eh bien, cela aide plus que jamais à faire connaître l’association caritative. L’impact économique du coronavirus a été difficile pour l’association et les familles touchées et elles ont plus que jamais besoin de soutien. J’aide en faisant des dons, en aidant à sensibiliser et en aidant juste une incroyable œuvre de bienfaisance.

Avez-vous pu visiter l’une des maisons par vous-même depuis que vous avez entamé ce partenariat avec eux, ou l’une des familles ? Les avez-vous rencontrés ?

Je n’ai pas. Les nouveaux protocoles dans notre monde ont empêché que cela se produise, bien que je le veuille vraiment, vraiment. Mon fiancé, Steve [Kazee], y avait été dans le passé et avait travaillé avec eux, alors il m’en avait toujours parlé. J’espère vraiment, un jour, pouvoir y arriver car, pour moi, ça sonne absolument incroyable.

De quelles manières encouragez-vous les autres à s’impliquer? De quelles manières peuvent-ils aider ? Je sais, personnellement, que beaucoup de gens pensent que la seule façon de s’impliquer est de faire des dons en argent, mais ils ont un programme de bénévolat incroyable.

C’est vraiment important. Je pense que la plupart des gens pensent que la seule façon d’aider est par des moyens financiers, mais il y a la sensibilisation, il y a juste le bouche à oreille, il y a le bénévolat, il y a le parrainage même un dollar par mois. Je veux dire, tout aide vraiment cet organisme de bienfaisance, donc tout ce que vous pouvez faire.

Si vous pouviez citer quelques raisons pour lesquelles vous pensez que, à part évidemment les enfants malades qui en bénéficient dans leurs familles, pourquoi pensez-vous que c’est une si bonne charité pour les gens à qui donner leur temps et leurs efforts monétaires ?

Eh bien, c’est une organisation caritative incroyable qui existe depuis des années et qui a collecté beaucoup d’argent, mais elle a aussi vraiment aidé beaucoup de familles. Je pense que pour avoir cette capacité d’aider environ 90% des meilleurs hôpitaux pour enfants dans le monde et savoir qu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance de longue date qui fait un travail incroyable, il y a un certain soutien qui est plus que jamais nécessaire maintenant. Pour moi, je ne peux rien imaginer de mieux que d’aider les familles avec un enfant malade et de les aider à se loger, et de pouvoir les soulager de tous les soucis qu’ils pourraient avoir pendant cette période.

Vous avez parlé un peu de l’impact financier qui a évidemment résulté de la dernière année et demie, deux ans de pandémie mondiale. De quelle manière le Manoir Ronald McDonald a-t-il été affecté par cela?

Tout le monde a été touché. Je pense, bien sûr, que les dons sont nécessaires car, comme notre économie a subi de nombreux changements, ils n’ont pas collecté le montant d’argent dont ils auraient besoin pour aider autant d’enfants que possible. Il est donc très important pour moi de sensibiliser les gens, de s’assurer que les gens comprennent à quel point c’est une charité incroyable et de faire ce que nous pouvons faire après deux années aussi folles pour redonner et aider les autres.

Pour plus d’informations sur Ronald McDonald House Charities, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l’organisation.