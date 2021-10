La saison 7 de Fear the Walking Dead est arrivée et le casting fait face aux conséquences d’une bombe nucléaire qui explose à la fin de la saison 6. June, qui est interprétée par Jenna Elfman, essaie non seulement de survivre à une autre apocalypse, mais est également faire face à la perte de son mari John Dorie. PopCulture.com a récemment rencontré Elfman qui a expliqué à quel point elle appréciait son expérience dans la série AMC.

« J’ai été engagé pour être sur cette série aussi longtemps que je l’ai fait, mais on ne sait jamais ce que cela signifie », a déclaré Elfman à PopCulture. « Alors je m’y attendais en quelque sorte, mais vous ne savez pas parce que c’est la courbe d’apprentissage de l’univers. Vous entrez là-dedans et vous vous dites: » Oh, cela pourrait disparaître à tout moment. » Donc, je pense que pendant les deux premières années, je me demandais toujours un peu combien de temps cela allait durer. Et puis, plus je m’y plongeais, je me suis dit : « Oh, je m’amuse tellement. » Je suis juste… je suis à fond. Je suis juste engagé et je suis prêt à tout, quoi qu’il arrive. «

La fin de la saison 6 a vu June et John Dorie Sr. (Keith Carradine) dans un bunker alors que la bombe nucléaire explosait. Bien que les deux aient un lien avec John Dorie, Elfman a déclaré qu’ils devaient apprendre certaines choses l’un sur l’autre puisqu’ils venaient de se découvrir il n’y a pas si longtemps.

« Cela va en quelque sorte, je pense, planter la graine pour l’avenir de la façon dont leur voyage se déroulera », a déclaré Elfman. « Je pense que June a beaucoup à traiter dans ce bunker. Et je pense que c’est en partie, Dieu merci, elle est dans le bunker de Teddy qui est approvisionné et tout, mais c’est aussi ce que cette explosion nucléaire lui a fait venir à la queue de tout elle vient de traverser, et dans quel endroit émotionnel cela la met-elle mentalement et émotionnellement ? »

Les survivants de Fear the Walking Dead ont déjà vécu beaucoup de choses avec l’apocalypse zombie. Mais l’ajout d’une bombe nucléaire au mélange amène Elfman à se demander comment y a-t-il encore des gens sur Terre ? « Mes premiers mots, quand les showrunners m’ont dit, je me suis dit : ‘Eh bien, comment quelqu’un survit-il à une bombe nucléaire au milieu d’une apocalypse ?’ Comment ça se passe ? » Elfman a déclaré en apprenant l’explosion nucléaire de la saison 6. « Et c’est pourquoi je suis très enthousiasmé par la narration de la saison sept, car elle touche profondément les gens et ces personnages. Et je pense que c’est vraiment cool. »

Fear the Walking Dead est diffusé le dimanche à 21 h HE sur AMC.