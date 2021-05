Jenna Ellis s’assoit avec Catturd sur ‘Just the Truth’ ⋆ .

Jenna Ellis, un des Donald Trump avocats électoraux, a cessé d’essayer de faire annuler le vote de 2020 et s’assoit maintenant pour une entrevue avec quelqu’un qui s’appelle «Catturd».

Ouais, Catturd.

Catturd est devenu célèbre pour la première fois lorsque Trump a commencé à republier les tweets du compte, car il soutenait les allégations de fraude électorale sans fondement de l’ancien président.

Trump a même retweeté le compte anonyme trois fois par nuit, provoquant une tendance à «Catturd» sur Twitter.

La biographie du compte se lit comme suit: «L’étron impeach 46 qui parle de la merde. Mon livre de parodie – Les aventures de Cowfart, littéralement – et mon roman de science-fiction – Peau de lapin. “

Mercredi, Ellis s’est entretenue avec qui elle a qualifié d ‘«influenceur social prolifique», de «héros» et de «diseuse de vérité». Oui, on parle toujours de Catturd.

L’animateur de Just the Truth a d’abord joué un clip incroyablement chaotique pour présenter son invité, mettant en vedette un Trump dansant, un Catturd dansant et un Ellis souriant:

Pour que son invité se sente comme à la maison, Ellis a également utilisé un filtre de chat pour commencer l’interview, disant à son invité que «Si vous ne suivez pas Catturd sur Twitter et que vous ne voyez pas son brillant exposé sur la culture américaine, vous devez suivre @ catturd2 . »

Catturd a expliqué que ce compte était sa première tentative sur les réseaux sociaux, ajoutant: “J’ai dit que je vais juste me joindre, et je feuilletais et j’ai vu ce chat, et j’ai juste dit hé, je m’appellerai Catturd.”

Catturd a également révélé qu’il avait plusieurs «adeptes éminents du chèque bleu», tels que Donald Trump Jr. et James Wood.

Ellis a félicité Catturd pour sa capacité à «appeler les choses telles qu’elles sont» et à «couper à travers tout le désordre de l’idéologie libérale».

L’un des derniers tweets de Catturd est une photo photoshoppée de lui-même et de CNN Brian Stelter monter à cheval ensemble:

Rupture… mon cousin libéral Hipturd a été brièvement repéré – on ne sait toujours pas où il se trouve. pic.twitter.com/Evx5fWkLMu – Catturd ™ (@ catturd2) 20 mai 2021

L’entretien est divisé en deux parties, chacune de 12 minutes, au cours desquelles les deux ont continué à discuter de la défense des démocrates et de l’avenir du parti républicain.

