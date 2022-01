Jenna Jameson révèle un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré après avoir perdu la capacité de marcher

Jenna Jameson a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec le syndrome de Guillain-Barré.

La mannequin de 47 ans et ancienne star du porno s’est rendue sur Instagram lundi pour partager une mise à jour sur ses problèmes de santé dans un hôpital d’Hawaï.

La star a parlé directement à la caméra dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram.

« Hé les gars, quoi de neuf ? Je voulais m’enregistrer. Je suis toujours à l’hôpital », a-t-elle commencé. « Nous avons des réponses. Je suis aux prises avec un petit syndrome qui s’appelle Guillain-Barré. Alors, je travaille à travers ça. »

Jenna Jameson a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec le syndrome de Guillain-Barré. (Photo de Valérie Macon/.)

Elle a ensuite remercié les fans pour leur soutien continu tout au long de son séjour à l’hôpital.

Selon le CDC, le syndrome de Guillain-Barré est une « maladie auto-immune rare dans laquelle le système immunitaire d’une personne endommage les nerfs, provoquant une faiblesse musculaire et parfois une paralysie ».

Les symptômes peuvent durer plusieurs semaines ou années. Alors que la plupart des gens peuvent récupérer, certains ont des lésions nerveuses permanentes.

Plus tard dans la journée, elle a tourné une autre vidéo depuis son lit d’hôpital alors qu’elle recevait une sorte de « perfusion ».

« Nous travaillons simplement à nous améliorer », a-t-elle déclaré.

Le partenaire de Jenna Jameson a déclaré qu’elle avait perdu sa capacité à marcher. (Photo de Karwai Tang/WireImage)

Dans la légende de sa vidéo, Jameson a déclaré que les médecins « ont commencé mon traitement par IgIV » ou m’ont administré des anticorps. Elle a ajouté qu’elle resterait probablement à l’hôpital jusqu’à la fin du traitement.

Elle a conclu: « PS, je n’ai PAS reçu le jab ou aucun jab. Ce n’est PAS une réaction au jab. Merci de votre inquiétude. »

Samedi, le partenaire de la star, Lior Bitton, a partagé une vidéo sur sa page Instagram, offrant quelques détails sur l’état de sa femme lors de son troisième jour à l’hôpital. Il a ajouté qu’elle avait subi un scanner et une IRM ainsi qu’un test de ponction lombaire.

Jameson a déclaré que les médecins avaient commencé son traitement pour le syndrome et qu’elle resterait probablement à l’hôpital jusqu’à ce qu’il soit terminé. (Photo par Ian Gavan/.)

« Elle ne se sent pas très bien. En fait, elle vomissait depuis quelques semaines et nous avons dû l’emmener à l’hôpital », se souvient-il, ajoutant qu’elle avait été libérée après qu’un tomodensitogramme soit revenu avec des résultats « moyens ».

« Elle est revenue à la maison et elle ne pouvait pas se porter. Ses muscles dans ses jambes étaient très faibles », a poursuivi Bitton. « Elle ne pouvait pas marcher jusqu’à la salle de bain. Elle tombait sur le chemin du retour ou vers la salle de bain et je devais la ramasser et la mettre au lit. »

En deux jours, Jameson était incapable de marcher, a déclaré son partenaire, même avec une marchette. Bitton l’a ensuite ramenée à l’hôpital, où ils ont commencé à effectuer des tests.